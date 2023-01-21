Як вирішити питання з майном в Україні, якщо ви виїхали за кордон — Finance.ua
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Як вирішити питання з майном в Україні, якщо ви виїхали за кордон

Нерухомість
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Багато українців з початком війни переїхали за кордон на невизначений час. В цей час в Україні у них можуть з’являтися майнові питання. Наприклад, треба оформити на себе житло.
Чи можна це зробити дистанційно і які процедури по нерухомості знову запустилися після 24 лютого — РБК-Україна запитало фахівця.

Ринок нерухомості відновився: які процедури знову дозволені

З початком війни в Україні Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» ще в лютому фактично зупинив ринок нерухомості в Україні, розповідає РБК-Україна Наталія Назарко, юрист АО «Місечко та Партнери».
Така ситуація тривала до квітня — до прийняття Кабміном Постанови № 480 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану». Цим документом знову запустили ринок нерухомості в Україні, але з певними обмеженнями.
«Починаючи з квітня і до сьогодні обмежень стає все менше. Інша справа, що ринок нерухомості далекий від довоєнних показників», — зауважує фахівець.
Сьогодні діють лише такі обмеження щодо угод з нерухомим майном:
  • забороняється нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого майна;
  • забороняється нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна на підставі довіреності, з дня видачі якої минуло більше одного місяця (більше двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою України за кордоном або відповідно до законодавства іноземної держави); але дозволяється за умови отримання нотаріусом заяви довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом, консульською установою України або відповідно до законодавства іноземної держави.
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Чи треба їхати в Україну, щоб вирішити питання з майном

Вирішити питання з нерухомим майном українці можуть і дистанційно, якщо перебувають за кордоном. Для цього треба надати доручення людині, яка знаходиться в Україні.
Таке доручення може бути видане як в консульській установі так і засвідчене іноземним нотаріусом.
«Посвідчення довіреностей консульством за кордоном України відбувається в порядку та за правилами законодавства України. І, що важливо, українською мовою, і не потребує легалізації (лише внесення до державного реєстру довіреностей). Довіреності, які посвідчуються нотаріусами іноземної держави, посвідчують за законодавством іноземної держави та потребують перекладу на українську мову та легалізації, в тому числі шляхом проставлення Апостилю», — каже співрозмовниця.
Алгоритм дій:
  1. Записатися на прийом до консульської установи для посвідчення довіреності на право розпорядження нерухомим майном в Україні;
  2. Після посвідчення такої довіреності надіслати її повіреному в Україну для подальшого внесення довіреності до реєстру довіреностей;
  3. Повірений на підставі довіреності протягом двох місяців має право укласти договір щодо відчуження майна, що належить довірителю.
Нагадаємо, переселенці можуть отримати компенсацію за орендоване житло. З жовтня минулого року суму компенсацій збільшили.
За матеріалами:
РБК-Україна
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