Як виправити помилку в податковій декларації: поради для підприємців — Finance.ua

Як виправити помилку в податковій декларації: поради для підприємців Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Як виправити помилку в податковій декларації: поради для підприємців

Якщо ви припустилися помилки під час того, як заповнювали податкову декларацію, то її можна виправити. Для цього існує алгоритм дій, який дасть змогу уникнути можливих проблем. Проте зробити це можливо у разі, якщо повна перевірка документа ще не розпочата.

Якщо ви виявили помилку в декларації, проте впродовж семи днів з дати її подачі, то тоді цю помилку можна виправити та внести документ до бази ще раз. Але важливо розуміти, що подавати виправлені декларації можна не більше трьох разів.

Щоб виправити помилку, не потрібно окремо звертатися до НАЗК.

Що треба робити, якщо в податковій декларації припустився помилки

Треба натиснути на кнопку «Подати виправлену декларацію», яка є активною впродовж відповідного строку у вашому електронному кабінеті в полі поданої декларації.

Після спливу цього строку подати виправлену декларацію можна лише за результатами проведеної повної перевірки декларації НАЗК.

Зверніть увагу, що це правило стосується також декларацій за інші звітні періоди. Наприклад, якщо ви знайшли помилку у декларації за 2020 та 2019 роки, то можливість подати виправлені декларації буде лише після повної перевірки обох декларацій.

Якщо термін на подачу виправленої декларації вже минув, ви можете звернутися до НАЗК через персональний електронний кабінет. Треба деталізовано описати виявлені неточності або помилки, пояснити причини зазначення недостовірних відомостей, додати підтверджувальні документи.

Що робити, якщо про помилку дізнався пізно

«Якщо про помилку ви дізналися вже під час повної перевірки декларації працівниками НАЗК, то ваше повідомлення через персональний кабінет не виключатиме можливості застосування заходів, передбачених у випадках внесення недостовірних відомостей. Це ж правило застосовується, якщо про помилку ви дізналися із засобів масової інформації (наприклад, після журналістського розслідування) або від третіх осіб», — розповіли в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

До кого звернутися щодо помилки в податковій декларації? Якщо ви сумніваєтеся, як правильно внести ті чи інші дані у вашу декларацію, ви можете зателефонувати до Контакт-центру за номером (044) 200 06 94 або скористатися іншими сервісами від НАЗК.

ТСН За матеріалами:

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