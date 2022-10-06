Як виплачується заробітна плата при спрощеному режимі регулювання трудових відносин — Finance.ua

Як виплачується заробітна плата при спрощеному режимі регулювання трудових відносин Вчора 19:33 — Особисті фінанси

Як пише Управління Держпраці у Черкаській області, в умовах спрощеного режиму заробітна плата виплачується працівникові у строки, визначені трудовим договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів (стаття 49-7 Кодексу законів про працю України).

Нагадаємо, що найбільш оплачувані сфери у вересні зазнали падіння зарплат:

у сфері інформаційних технологій відбулося незначне «просідання» окладів. Якщо у серпні медіанна зарплата ІТ-спеціалістів складала 92 800 грн, то на початку осені вона знизилася на 0,75% та становить 92 100 грн;

відбулося незначне «просідання» окладів. Якщо у серпні медіанна зарплата ІТ-спеціалістів складала 92 800 грн, то на початку осені вона знизилася на 0,75% та становить 92 100 грн; у сфері вищого менеджменту у вересні відкривалися вакансії з набагато нижчими окладами, тому за місяць падіння середньої зарплати директорам відбулося на 40,6% — з 81 300 грн у серпні до 48 300 грн у вересні;

у вересні відкривалися вакансії з набагато нижчими окладами, тому за місяць падіння середньої зарплати директорам відбулося на 40,6% — з 81 300 грн у серпні до 48 300 грн у вересні; консалтинг , який зазвичай був у трійці сфер з найвищими зарплатами, на початку бізнес-сезону зазнав зниження середньої зарплати більш ніж на половину (-50,6%).

, який зазвичай був у трійці сфер з найвищими зарплатами, на початку бізнес-сезону зазнав зниження середньої зарплати більш ніж на половину (-50,6%). Якщо у серпні у цій сфері у відкритих вакансіях середня зарплата була 58 300 грн, то у вересні спеціалістам у сфері консалтинг пропонують в середньому лише 28 800 грн.

Також експерти вважають , що очікувати на масове підвищення заробітних плат восени не варто. Все залежить від ситуації на фронтах.

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