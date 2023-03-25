Як викликати екстрені служби в різних країнах Європи — Finance.ua

Як викликати екстрені служби в різних країнах Європи Вчора 04:33

У всьому Європейському Союзі діє чергово-диспетчерська система екстреної допомоги населенню за єдиним безплатним телефонним номером — 112. Але номери окремих екстрених служб можуть відрізнятися в залежності від країни.

Сервіс TransferGo зібрав довідник екстрених номерів у тих державах, які прийняли найбільше українців.

Польща

З 24 лютого 2022 року Польща прийняла найбільше українських біженців. А тому кожному, хто знайшов тимчасовий притулок у цій країні, варто знати, куди звертатись в екстрених ситуаціях.

Як і в Україні, кожна служба має свій національний номер, тож телефонувати слід, враховуючи причину вашого звернення. Зокрема:

999 — Швидка допомога (Pogotowie Ratunkowe)

998 — Пожежна служба (Straż Pożarna)

997 — Поліція (Policja)

994 — Аварійна служба водопостачання (Pogotowie Wodociągowe)

993 — Аварійна служба теплопостачання (Pogotowie Ciepłownicze)

992 — Газова аварійна служба (Pogotowie Gazowe)

991 — Енергетична надзвичайна служба (Pogotowie Energetyczne)

989 — Національний фонд здоров’я (Narodowy Fundusz Zdrowia)

986 — Муніципальна поліція (Straż Miejska)

985 — Служба порятунку в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie)

984 — Служба порятунку у воді (Pogotowie Rzeczne).

Крім цього, Польща, як країна ЄС, має універсальний номер служби порятунку — 112. Сюди можна зателефонувати, незалежно від того, якої допомоги ви потребуєте. Оператор з’ясує причину звернення, після чого скерує дзвінок у відповідну службу.

Німеччина

У Німеччині є три основні служби невідкладної допомоги: служба невідкладної медичної допомоги (Rettungsdienst), поліція (Polizei) та пожежна служба (Feuerwehr). Усіх їх можна викликати за номером 112.

З менш серйозних медичних питань ви можете зателефонувати за номером 116117. А щоб поговорити з черговим лікарем, або зв’язатися з консультаційною лінією медсестер, варто набрати номер телефону 0800 4759 2330.

Номер екстрених служб в усіх країнах ЄС — 112.

Чехія

У Чехії існують окремі номери для кожної служби невідкладної допомоги:

150 — пожежна служба,

155 — швидка допомога,

156 — муніципальна поліція.

Цікаво, що правоохоронці тут є далеко не у всіх населених пунктах. Муніципальна поліція в Чехії займається вирішенням незначних правопорушень.

Водночас республіканська поліція працює по всій країні. Їх можна викликати за номером 158, якщо ви стали свідком порушення громадського порядку, крадіжки, пограбування, насильства, виявили труп або небезпечний предмет.

Франція

Номер екстреної медичної допомоги в Франції — 15. Цей номер можна використовувати для виклику медичної допомоги та надання першої допомоги в разі надзвичайної ситуації. Номер для пожежної служби — 18, а номер для виклику поліції — 17.

Італія

Національні номери служби екстреної допомоги в Італії виглядають так:

113 — поліція,

115 — пожежна служба,

118 — перша медична допомога.

Іспанія

Національні номери служби екстреної допомоги в Іспанії також відрізняються:

091 — поліція,

061 — невідкладна медична допомога,

080 — пожежна.

092 — місцева поліція, яка також займається вирішенням незначних правопорушень.

Велика Британія

Зв’язатися з екстреними службами у Великій Британії можна, зателефонувавши на 999. Цей номер використовують для виклику поліції, пожежної охорони та швидкої допомоги.

Хоч країна вже вийшла з Європейського Союзу, але там також діє номер 112.

Литва

Раніше у цій країні звернутись по невідкладну допомогу можна було за окремими номерами 01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 103 та 03. Проте з 1 квітня 2022 року вони більше не обслуговуються, оскільки екстрені служби у Литві перейшли на єдиний номер — 112.

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