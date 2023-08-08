Як виглядає найдорожчий поїзд у світі, та скільки коштує квиток (фото) — Finance.ua
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Як виглядає найдорожчий поїзд у світі, та скільки коштує квиток (фото)

Світ
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Найдорожчим і найшикарнішим поїздом у світі вважається японський Shiki-Shima. Це футуристичний поїзд із 10 вагонів, в якому може одночасно їхати не більше 34 пасажирів.
Shiki-Shima у перекладі означає «острів чотирьох пір року». Японські виробники запустили цей ультрарозкішний житловий поїзд у 2017 році.
Поїздка починається зі станції Уено до Токіо і триває два дні влітку та три дні взимку. Обід та вечеря подаються, коли поїзд котиться на північ до гірського курорту Юдзава, а пасажири знайомляться з усіма вигодами на борту. Кінцева станція — Хоккайдо.
У поїзді дуже дорога обстановка і величезні панорамні вікна, а ще скляна стеля. Обслуговування у цьому поїзді справді королівське, і кожному пасажири після відправлення приносять келих шампанського.
Розробкою та оформленням інтер'єру займався Кен Кієюкі Окуяма, дизайнер всесвітньо відомих брендів Ferrari та Maserati. Але максимальна швидкість поїзда всього 70 км/год, що зараз становить лише третину від швидкості сучасних японських поїздів. Вартість цього поїзда — 45 000 000 доларів.
Як виглядає найдорожчий поїзд у світі, та скільки коштує квиток (фото)
Вагони зроблені у вигляді двоповерхових люксів, в яких є зручні ліжка, вітальня та ванна кімната з душем та туалетом. Ще два вагони віддано під окремі номери.
Крайні вагони мають чудову прозору зону відпочинку, і звідти можна милуватися красою пейзажів. А ще в них є лаундж-зона та вагон-ресторан.
Як виглядає найдорожчий поїзд у світі, та скільки коштує квиток (фото)
У вагоні ресторані всі прилади — дизайнерські та виготовлені із чистого нікелю. Також там працюють найкращі шеф-кухарі, які подають страви тієї місцевості, якою поїзд проїжджає.
Як виглядає найдорожчий поїзд у світі, та скільки коштує квиток (фото)
Усім пасажирам під час 2−3 денної поїздки видають вранці інформаційний лист про те, куди їде поїзд із зазначенням до хвилини. Також в листі повідомляють дані про шеф-кухаря, меню на день, деталі екскурсій, плани вагонів, де можна відпочити.
За матеріалами:
РБК-Україна
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