Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen Taos: зʼявились допремʼєрні фото — Finance.ua

Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen Taos: зʼявились допремʼєрні фото Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen Taos: зʼявились допремʼєрні фото

Кросовер Volkswagen Taos — недорогий автомобіль, який для багатьох покупців є доступною альтернативою моделі VW Tiguan. Модернізовану машину показали на фото у мережі до прем'єри.

Про це стало відомо з Carscoops.

Дизайн досі тримають у секреті, проте кросовер попався під час дорожніх випробувань. Як завжди в таких ситуаціях, основні зміни приховано від цікавих очей за допомогою плівки та наклейок.

Фото: Carscoops

На зображеннях показали новий кросовер VW Taos до прем'єри, яка очікується до кінця 2024 року. Автомобіль у цій модифікації продаватимуть лише як 5-місний кросовер у США.

Загалом у моделей Volkswagen досить простий дизайн і всі вони виконані в загальній стилістиці. Тому новий Taos 2024 має отримати знайому зовнішність.

Фото: Carscoops

Очікуються змінені бампери, нова світлотехніка спереду та ззаду, інші колісні диски та свіжі кольори кузова.

Ціна Volkswagen Taos — від 24 тис. доларів. Якщо нова версія кросовера і подорожчає, то не набагато.

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