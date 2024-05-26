Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen Taos: зʼявились допремʼєрні фото — Finance.ua
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Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen Taos: зʼявились допремʼєрні фото

Технології&Авто
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Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen Taos: зʼявились допремʼєрні фото
Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen Taos: зʼявились допремʼєрні фото
Кросовер Volkswagen Taos — недорогий автомобіль, який для багатьох покупців є доступною альтернативою моделі VW Tiguan. Модернізовану машину показали на фото у мережі до прем'єри.
Про це стало відомо з Carscoops.
Дизайн досі тримають у секреті, проте кросовер попався під час дорожніх випробувань. Як завжди в таких ситуаціях, основні зміни приховано від цікавих очей за допомогою плівки та наклейок.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
На зображеннях показали новий кросовер VW Taos до прем'єри, яка очікується до кінця 2024 року. Автомобіль у цій модифікації продаватимуть лише як 5-місний кросовер у США.
Загалом у моделей Volkswagen досить простий дизайн і всі вони виконані в загальній стилістиці. Тому новий Taos 2024 має отримати знайому зовнішність.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Очікуються змінені бампери, нова світлотехніка спереду та ззаду, інші колісні диски та свіжі кольори кузова.
Ціна Volkswagen Taos — від 24 тис. доларів. Якщо нова версія кросовера і подорожчає, то не набагато.
За матеріалами:
Обозреватель
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