Як вигідніше платити за воду та ефективно економити — Finance.ua

Як вигідніше платити за воду та ефективно економити Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Як вигідніше платити за воду та ефективно економити

Економія води в побуті стала головним болем величезної кількості сімей. Але є один дуже важливий нюанс — фактично немає сенсу економити, якщо у вас у квартирі не встановлений робочий лічильник (опломбований і повірений).

Якщо приладу для обліку немає, то вважайте, що ваша сім'я може платити і за тих сусідів, які дуже люблять похлюпатися кожен день у повній ванні, і за тих, у кого протікають крани, і вода зі зливного бачка унітаза постійно тече рікою.

У «Київводоканалі» розповіли головні нюанси, які варто знати щодо оплати рахунків за холодну воду.

Як нараховується плата за холодну воду

Якщо є загальнобудинковий лічильник, то розрахунок йде по ньому. Від тієї кількості кубів, яку він нарахував, спочатку віднімають воду, спожиту тими, у кого є лічильники, і хто передав показники, а решту обсягу розподіляють між мешканцями, у яких немає лічильників, або людьми, які не передали показники (відповідно до кількості прописаних).

Якщо немає загальнобудинкового лічильника, то нарахування роблять за нормами. Норми для гуртожитку на одну прописану людину — 4,1 куб. м, а у звичайних будинках — 5,78 куб. м.

Скільки коштує один куб води за лічильником і за нормою

Тариф на холодну воду зараз 30,384 грн, а на водовідведення — 14,22 грн, і щоб розрахувати вартість холодної води, ці тарифи множать на кількість нарахованих кубів. Наприклад, за червень місяць вам нарахували за холодну воду 4,94 куб. м — цю кількість кубів потрібно помножити на тариф 30,384 грн. Відведення нараховано, наприклад, 2,61 куб. м — цю цифру необхідно помножити на тариф 14,22 грн.

Як правильно платити за воду за лічильником

Якщо є квартирний лічильник, тоді нарахування роблять по ньому, але для цього кожен місяць потрібно вчасно передавати показники — їх приймають з 5 числа до останнього дня місяця. Це можна зробити, зателефонувавши у кол-центр «Київводоканалу», або через сайт компанії, а також за допомогою ботів у месенджерах Viber і Telegram.

Чи можна не платити за воду за лічильником в Україні - це варто знати

Якщо у вас є опломбований і повірений лічильник, то ви можете не платити за воду по ньому. Не будете вчасно подавати показники — водоканал нарахує вам свої цифри.

Але переживати з цього приводу особливо не варто — завжди можна зробити перерахунок споживання. Головне — не влазьте у борги, оскільки можна «догратися» до суду.

Як можна економити воду вдома

Платити за воду менше можна, впровадивши у життя кілька дуже простих нововведень.

Що варто робити, щоб споживати менше води:

полагодьте сантехнічні прилади, з яких капає вода;

зверніть увагу на унітаз: якщо з бачка постійно тече — втрата води за добу може бути величезна, і краще відразу ж викликати сантехніка;

можна встановити сенсорні насадки на крани, щоб вода текла лише тоді, коли під краном щось є;

на кран також можна встановити спеціальну насадку, яка насичує воду киснем, напір при цьому здається таким же, але води використовується відчутно менше;

дуже багато води витрачається на миття посуду, щоб заощадити, можна купити посудомийку.

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УНІАН За матеріалами:

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