Як військовому отримати відпустку: алгоритм дій — Finance.ua

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Як військовому отримати відпустку: алгоритм дій

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Як військовому отримати відпустку: алгоритм дій
Як військовому отримати відпустку: алгоритм дій
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець роз’яснив порядок надання відпустки військовослужбовцям під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє Офіс омбудсмена з прав людини.
Питання надання відпустки військовослужбовцям регулює Закон України «Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“ щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану».

Які відпустки можуть взяти військові

Закон визначає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.
Терміни:
  • кожну із зазначених відпусток можуть надати тривалістю не більш як 10 календарних днів.
  • частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
Як оформити відпустку за сімейними обставинами:
  1. Написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами.
  2. У подальшому рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу.
  3. Командир військової частини ухвалює рішення про надання відпустки.
Рекомендовано подавати рапорт у двох примірниках: на одному мають бути зазначені вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт, які будуть підтверджувати факт звернення з рапортом.

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За матеріалами:
Finance.ua
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