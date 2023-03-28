Як військовому отримати відпустку: алгоритм дій — Finance.ua

Як військовому отримати відпустку: алгоритм дій
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець роз’яснив порядок надання відпустки військовослужбовцям під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє Офіс омбудсмена з прав людини.
Питання надання відпустки військовослужбовцям регулює Закон України «Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“ щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану».
Які відпустки можуть взяти військові
Закон визначає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.
Терміни:
- кожну із зазначених відпусток можуть надати тривалістю не більш як 10 календарних днів.
- частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
Як оформити відпустку за сімейними обставинами:
- Написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами.
- У подальшому рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу.
- Командир військової частини ухвалює рішення про надання відпустки.
Рекомендовано подавати рапорт у двох примірниках: на одному мають бути зазначені вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт, які будуть підтверджувати факт звернення з рапортом.
Зарплати військових у 2023: що потрібно знати
Поділитися новиною