Як війна на Близькому Сході вплине на ціни та курс гривні в Україні — прогноз Гетманцева — Finance.ua

Як війна на Близькому Сході вплине на ціни та курс гривні в Україні — прогноз Гетманцева Сьогодні 14:31 — Особисті фінанси

Як війна на Близькому Сході вплине на ціни та курс гривні в Україні — прогноз Гетманцева

Від війни на Близькому Сході для України не варто очікувати нічого доброго. Ми це вже бачимо по подіях в Конгресі США, по ситуації з підтримкою України. Акценти у світі змінюються, і це погано для нас.

Про це заявив голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини. Live

Як війна на Близькому Сході вплине на ціни в Україні

Політик нагадує, що нинішня війна на Близькому Сході — не перша криза в історії, пов’язана з нафтовими країнами.

«В 1970-х роках також була війна, і було карколомне зростання цін на нафту. Якось світ пережив це. І ціни повернулися. І ситуація стабілізувалася», — нагадує Гетманцев.

На його думку, наразі не буде жодної катастрофи. Треба просто розуміти, що будь-яка ситуація є керованою, якщо нею займатися.

«Я не виключаю можливого підвищення цін на нафту. Це залежатиме від розвитку конфлікту на Близькому Сході. Але я не схильний до оцінки цього можливого підвищення цін як стрибка. Мені здається, що стрибка не буде. А цінова ситуація в Україні буде контрольованою», — прогнозує Гетманцев.

Що буде з курсом гривні

За його словами, в курсоутворенні найгірше — це стрибки. Але наразі в Україні для стрибків курсу гривні жодних економічних і фінансових підстав немає.

«У нас безпрецедентно високі золотовалютні резерви Національного банку. У нас досить помірна інфляція, яка могла би бути навіть трохи більшою, ніж вона є», — аргументує Гетманцев стабільність гривні.

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