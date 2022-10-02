Як відновити втрачені документи на нерухомість — Finance.ua

Як відновити втрачені документи на нерухомість Вчора 11:18 — Нерухомість

Втрата будь-якого документа — справа не з приємних, але втрата документів, що підтверджують право власності на нерухомість, мабуть, найнеприємніше, що може статися. Утім, панікувати не потрібно, усе можна відновити.

Найголовніше, що потрібно розуміти — втрата документів на нерухомість не означає втрату самого права власності на об’єкт. Запис про право власності зберігається у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

До речі, на порталі Дія можна отримати довідку з цього реєстру.

Дублікати таких документів сьогодні видають ЦНАПи. Послуга — безкоштовна.

Для цього необхідно подати в ЦНАП такі документи:

заяву зі згодою всіх повнолітніх співвласників житла, які брали участь в приватизації (заповнюється в присутності адміністратора);

копії паспортів або свідоцтв про народження для осіб, що не досягли 16-річного віку, які є співвласниками житла й оригінали документів для посвідчення;

документ з поліції про те, що оригінал свідоцтва про право власності на житло був викрадений або втрачений.

До 2013 року в Україні документом, який підтверджує право власності на квартиру й іншу нерухомість, було свідоцтво про право власності. З 1 січня 2013-го дані про державну реєстрацію відповідних прав, враховуючи й відомості про підстави їх виникнення, вже є у Державному реєстрі.

Як пояснюють юристи, якщо власник нерухомого майна з якоїсь причини не має документів про право власності, але це право зареєстроване у Державному реєстрі — тоді немає жодних підстав для обмеження власника у праві розпоряджатись своїм майном.

Складнощі можуть виникнути з відновленням правовстановлюючих документів на нерухоме майно, адже найрозповсюдженішими з них є договори купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про право на спадщину. Їх посвідчують нотаріуси, тому в разі необхідності отримання дубліката таких документів, необхідно звертатися до того ж нотаріуса, який вчиняв ці дії.

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