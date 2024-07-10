Як відновити втрачені документи на майно — Finance.ua

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Як відновити втрачені документи на майно

Особисті фінанси
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Як відновити втрачені документи на майно
Як відновити втрачені документи на майно
Відновлення документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно, є одним з найпоширеніших питань, які турбують українців сьогодні. Водночас ситуації можуть бути різними: інформація може міститися або не міститися у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі — Реєстр речових прав).
Фахівці Юридичного порадника для ВПО розповіли, як відновити документи на нерухоме майно, якщо відомості про нього внесені до Реєстру речових прав.
Так, у разі втрати, пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня 2013 р., дані про державну реєстрацію відповідних прав містяться у Реєстрі речових прав.
У такому випадку право власності на це майно підтверджується інформацією з реєстру.

Де і як отримати відповідну підтвердну інформацію з Реєстру речових прав?

  1. Обріть розділ «Інформація з Державного реєстру речових прав».
  2. Натисніть в правому верхньому куті «Вхід» та авторизуйтеся за допомогою електронного цифрового підпису.
  3. Здійсніть пошук за одним з критеріїв (адресою, реєстраційним номером об’єкта нерухомості, кадастровим номером земельної ділянки або за інформацією про власника).
  4. Сплатіть адміністративний збір.
  5. Готово. Завантажте сформовану інформаційну довідку у форматі PDF.
  1. Натисніть кнопку «Отримати довідку» та авторизуйтеся в будь-який з доступних способів: BankID, Дія. Підпис, ЕЦП/КЕП.
  2. Заповніть онлайн-форму із зазначенням критерію пошуку, за яким бажаєте отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  3. Сплатіть адміністративний збір.
  4. Готово. Довідка буде доступною у форматі PDF в особистому кабінеті (меню «Отримані документи»).
  • У ЦНАП/БТІ
Важливо! Довідка є достатнім підтвердженням права власності на нерухомість. Виготовляти дублікати інших документів при цьому немає потреби.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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