Як відновити втрачені документи на майно — Finance.ua

Як відновити втрачені документи на майно
Відновлення документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно, є одним з найпоширеніших питань, які турбують українців сьогодні. Водночас ситуації можуть бути різними: інформація може міститися або не міститися у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі — Реєстр речових прав).
Фахівці Юридичного порадника для ВПО розповіли, як відновити документи на нерухоме майно, якщо відомості про нього внесені до Реєстру речових прав.
Так, у разі втрати, пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня 2013 р., дані про державну реєстрацію відповідних прав містяться у Реєстрі речових прав.
У такому випадку право власності на це майно підтверджується інформацією з реєстру.
Де і як отримати відповідну підтвердну інформацію з Реєстру речових прав?
- На сайті Онлайн-будинок юстиції: online.minjust.gov.ua
- Обріть розділ «Інформація з Державного реєстру речових прав».
- Натисніть в правому верхньому куті «Вхід» та авторизуйтеся за допомогою електронного цифрового підпису.
- Здійсніть пошук за одним з критеріїв (адресою, реєстраційним номером об’єкта нерухомості, кадастровим номером земельної ділянки або за інформацією про власника).
- Сплатіть адміністративний збір.
- Готово. Завантажте сформовану інформаційну довідку у форматі PDF.
- Через Портал Дія: diia.gov.ua/services/informaciya-z-derzhavnogo-reyestru-rechovih-prav-na-neruhome-majno
- Натисніть кнопку «Отримати довідку» та авторизуйтеся в будь-який з доступних способів: BankID, Дія. Підпис, ЕЦП/КЕП.
- Заповніть онлайн-форму із зазначенням критерію пошуку, за яким бажаєте отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
- Сплатіть адміністративний збір.
- Готово. Довідка буде доступною у форматі PDF в особистому кабінеті (меню «Отримані документи»).
- У ЦНАП/БТІ
Важливо! Довідка є достатнім підтвердженням права власності на нерухомість. Виготовляти дублікати інших документів при цьому немає потреби.
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