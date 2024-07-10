Як відновити втрачені документи на майно — Finance.ua

Як відновити втрачені документи на майно Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Як відновити втрачені документи на майно

Відновлення документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно, є одним з найпоширеніших питань, які турбують українців сьогодні. Водночас ситуації можуть бути різними: інформація може міститися або не міститися у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі — Реєстр речових прав).

Фахівці Юридичного порадника для ВПО розповіли , як відновити документи на нерухоме майно, якщо відомості про нього внесені до Реєстру речових прав.

Так, у разі втрати, пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня 2013 р., дані про державну реєстрацію відповідних прав містяться у Реєстрі речових прав.

У такому випадку право власності на це майно підтверджується інформацією з реєстру.

Де і як отримати відповідну підтвердну інформацію з Реєстру речових прав?

На сайті Онлайн-будинок юстиції: online.minjust.gov.ua

Обріть розділ «Інформація з Державного реєстру речових прав». Натисніть в правому верхньому куті «Вхід» та авторизуйтеся за допомогою електронного цифрового підпису.

Здійсніть пошук за одним з критеріїв (адресою, реєстраційним номером об’єкта нерухомості, кадастровим номером земельної ділянки або за інформацією про власника).

Сплатіть адміністративний збір.

Готово. Завантажте сформовану інформаційну довідку у форматі PDF.

Через Портал Дія: diia.gov.ua/services/informaciya-z-derzhavnogo-reyestru-rechovih-prav-na-neruhome-majno

Натисніть кнопку «Отримати довідку» та авторизуйтеся в будь-який з доступних способів: BankID, Дія. Підпис, ЕЦП/КЕП. Заповніть онлайн-форму із зазначенням критерію пошуку, за яким бажаєте отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Сплатіть адміністративний збір.

Готово. Довідка буде доступною у форматі PDF в особистому кабінеті (меню «Отримані документи»).

У ЦНАП/БТІ

Важливо! Довідка є достатнім підтвердженням права власності на нерухомість. Виготовляти дублікати інших документів при цьому немає потреби.

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