Як відновити документи про вищу освіту — Finance.ua

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Як відновити документи про вищу освіту

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Якщо навчальний заклад знаходиться на тимчасово непідконтрольній території, документ про освіту можна сформувати в «Дії».
Про це нагадали в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Якщо навчальний заклад, який видав диплом, вже не діє, то заяву про поновлення диплома разом з пакетом документів (копіями диплома та додатка) слід направити поштою до Міністерства освіти і науки України за адресою: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10 або на скриньку ez@mon.gov.ua.

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МОН визначит вищий навчальний заклад, який буде займатися відновленням втраченого диплома. Інформація в дублікаті відтворюватиметься на основі даних з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Вона формується з 2000 року.
Якщо диплом видано раніше або інформація про нього відсутня у базі, то для підтвердження заклад може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів.

Якщо інформації про видачу диплома немає в ЄДЕБО й недоступні архіви

Тоді наявність вищої освіти доведеться встановлювати в судовому порядку.
Для цього можна використати будь-які свідчення. Наприклад, копії документів про навчання чи записи у трудовій книжці.
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Коли суд встановить юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти, копію цього судового рішення необхідно додати до заяви, з якою так само доведеться звернутися до Міністерства освіти і науки.
На підставі рішення суду чи офіційного листа визначений МОН України навчальний заклад має видати дублікат документа про вищу освіту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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