Як відмовитись від паперових рахунків за комуналку — інструкція Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Як відмовитись від паперових рахунків за комуналку — інструкція

З 10 липня кияни мають можливість відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями.

Про це йдеться в заяві на сайті комунального концерну «Центр комунального сервісу».

«Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють відносини між споживачами та виконавцями послуг у сфері житлово-комунального господарства, та зважаючи на численні звернення споживачів щодо відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень, ЦКС розробило технічну можливість отримувати такі рахунки в електронному вигляді в особистому кабінеті споживача», — сказано в повідомленні.

Підтвердити відмову від паперових рахунків-повідомлень можна на сайті ЦКС.

Переваги електронних рахунків:

Швидше надходять до споживача в електронних сервісах (в особистому кабінеті споживача; у мобільному додатку Комуналка; на сайтах виконавців житлово-комунальних послуг та інших платформах). На сайті ЦКС споживач може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що має такий же вигляд, як паперовий, та за потреби споживач зможе його роздрукувати. Оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.

Як відмовитись від паперового рахунку-повідомлення:

В особистому кабінеті споживача буде автоматично з’являтись спливаюче віконце з кнопками. Там необхідно обрати адресу, за якою бажаєте відмовитись від паперового рахунку. Також від нього можна буде відмовитись на сторінці управління профілем. Якщо споживач має декілька об'єктів і бажає відмовитись від паперових рахунків-повідомлень за всіма адресами, потрібно натиснуту кнопку: відмовитись для всіх об'єктів. Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень за якомось обраним об'єктом, то потрібно натиснути кнопку: перейти до налаштувань та обрати об'єкт, за яким споживач не бажає отримувати паперові рахунки-повідомлення. На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Споживачі, які не володіють навичками роботи зі смартфоном чи комп’ютером, але хочуть відмовитися від паперових рахунків-повідомлень, можуть залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС

Оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги можна буде, як і раніше, в банківських чи поштових касах. Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги.

Паперові рахунки-повідомлення і надалі будуть надходити споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.