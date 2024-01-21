Як відкрити ФОП у 2024 році — Finance.ua

Як відкрити ФОП у 2024 році Сьогодні 15:55 — Особисті фінанси

Як відкрити ФОП у 2024 році

Існує два способи реєстрації ФОП — онлайн й офлайн. Загалом, щоб стати ФОПом, необхідно:

Обрати КВЕД — класифікатор видів економічної діяльності. Повний перелік можна подивитися на сайті Держстату. Подати до Єдиного державного реєстру дві заяви — на реєстрацію ФОП та на вибір бажаної системи оподаткування. Отримати виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП. Упродовж 10 днів з моменту отримання виписки подати до податкової служби заяву на витяг з реєстру платників єдиного податку — ЄП. Отримати витяг про систему оподаткування. Відкрити рахунок ФОП у банку.

Як відкрити ФОП онлайн

Для реєстрації ФОП через Дію знадобиться кваліфікований електронний підпис. Щоб його отримати, потрібно звернутися до постачальників довірчих електронних послуг, актуальний список яких можна знайти на сайті Центрального засвідчувального органу. Найпростіший спосіб — зробити Дія.Підпис. Детальніше про нього ми писали в цій статті

Далі потрібно перейти на портал Дія й авторизуватися (зареєструватися) в кабінеті громадянина.

Потім — заповнюємо онлайн-форму, яка складається з семи кроків. Зокрема треба вказати місце реєстрації, КВЕДи, обрати тип оподаткування тощо. Система проведе через усі кроки, супроводжуючи кожен з них зрозумілими роз’ясненнями.

Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина.

Після того, як запис про реєстрацію ФОП з’явиться в Єдиному державному реєстрі, впродовж 2 робочих днів ви можете отримати виписку з реєстру в кабінеті громадянина або у ЄДР за кодом доступу — він надійде вам на пошту.

Як відкрити ФОП офлайн

Процедура по суті не відрізняється від дистанційного способу та проходить у декілька етапів.

Насамперед потрібно звернутися до будь-якого ЦНАПу або державного реєстратора та заповнити відповідну заяву на реєстрацію ФОП.

Інформація розглядатиметься впродовж доби, після чого можна отримати виписку з Єдиного державного реєстру.

Далі необхідно звернутися до податкової та обрати систему оподаткування й отримати відповідний витяг.

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