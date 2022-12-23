Як відключення світла вплинули на роботу турбізнесу в Україні — Finance.ua

Як відключення світла вплинули на роботу турбізнесу в Україні Сьогодні 07:34 — Казна та Політика

Перебої зі світлом через ракетні удари ворога по критичній інфраструктурі негативно вплинули на галузь туризму, як і на будь-яку іншу сферу життєдіяльності в Україні, але бізнес намагається адаптуватися до таких умов.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар’яна Олеськів.

«Як і на будь-яку іншу галузь (блекаути вплинули. — Ред.) негативно. Однак туристична галузь швидко адаптується до реалій сьогодення. Минулого тижня я була у відрядженні в Івано-Франківську. Ввечері ми з колегою пройшлися містом, і на перший погляд нам здалося, що місто добре освітлене. Тільки потім ми зрозуміли, що кожне кафе працювало від свого генератора», — розповіла очільниця ДАРТ.

Вона нагадала: відповідно до прийнятих норм ДСТУ готелі, які офіційно мають рівень 3-5 зірок (зірки видає таким закладам Державне агентство розвитку туризму України), повинні мати генератори на випадок відключень від енергомережі. Також там мають бути і запасні резервуари води.

«Тому, якщо ви налаштовані подорожувати країною, то майте це на увазі. І, до речі, всім раджу Івано-Франківськ як прекрасне місто для невеликої туристичної поїздки на вікенд», — додала Мар’яна Олеськів.

У ДАРТ вважають, що відключення світла — хороший привід на певний час виїхати в туристичний регіон, щоб перезавантажитись, відкрити для себе нові цікаві локації, пожити в готелі з генератором та світлом, сходити в кафе і скуштувати унікальну локальну страву і тим самим підтримати український бізнес, якому зараз дуже нелегко.

«Країна-терорист нищить наші міста. Але попередні кризи нас справді загартували. Тому попри те, що сьогодні туристичний бізнес знаходиться у вкрай важкому становищі, вірю, що після нашої перемоги ми будемо мати дуже великі можливості — головне їх не втратити та вчасно й правильно використати», — висловила думку голова ДАРТ.

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