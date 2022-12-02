Як відключення електроенергії впливають на продажі авто в Україні — Finance.ua

Як відключення електроенергії впливають на продажі авто в Україні Сьогодні 20:33 — Енергетика

Провідні українські імпортери та дилери розповіли, як вони працюють в умовах відключення електроенергії.

У прес-службі компанії «Єврокар» повідомили, що переважна більшість дилерів Skoda, або вже мають можливість працювати під час відключення світла. Частина з них вже вирішують питання встановлення генераторів.

В прес-службі компанії «Рено Україна» кажуть, що більшість дилерів адаптувалися, закупивши генератори. Тож світло і підключення до інтернету в них є. Так само як і можливість для клієнтів оплатити вартість авто чи послуг.

Як зазначили у прес-службі компанії «Авто Інтернешнл», автосалони імпортера автомобілів Mazda і Suzuki працюють повністю.

За інформацією «Віннер Імпортс Україна», майже в усіх дилерів брендів Porsche та Volvo є генератори та/або безперебійники. Також в компанії додали, що в умовах перебоїв із електропостачанням терміни виконання певних робіт можуть суттєво подовжуватися.

Також забезпечені генераторами та можуть продовжувати роботу за умов відсутності електрики всі дилери брендів Jaguar та Land Rover.

У представництві Volvo повідомили, що ті дилери, які не мають генераторів, відповідно підлаштовуються під подачу електрики.

За словами експертів, нинішні відключення електрики можуть вплинути на загальні результати продажів не у поточному, а у наступному році, тому що більшість виробників продають зараз автомобілів, які були замовлені 6-12 місяців тому.

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