Як великі торговельні мережі маскуються під тисячі ФОПів Сьогодні 13:36

Перевірка ФОПів

Бюро економічної безпеки України активно викриває масштабні схеми штучного дроблення бізнесу, які бізнес використовує для мінімізації податків. Останні розслідування аналітиків виявили великі торговельні мережі, які замість прозорої звітності оформлювали сотні своїх магазинів на тисячі фіктивних ФОПів. Такі махінації завдають значних збитків державному бюджету.

Про це розповів заступник Директора БЕБ України Павло Буздиган.

Суть схеми та масштаби порушень

За його словами, схема полягає у створенні ілюзії малого бізнесу там, де насправді працює потужний ритейл.

Зокрема, БЕБ викрило торговельну мережу, що налічувала близько 400 магазинів у кількох областях України:

на папері діяльність компанії забезпечували понад 3,5 тисячі окремих ФОПів;

попри формальну незалежність, усі ці торговельні точки працювали як єдина компанія: мали спільне управління, централізовані закупівлі та загальну фінансову політику;

спеціально найняті працівники реєстрували підприємців і жорстко контролювали їхні доходи, аби вони не перевищували ліміти, встановлені для спрощеної системи оподаткування.

«Податки — це не абстрактні цифри. Це — менші ресурси на оборону, медицину, освіту, відновлення інфраструктури та підтримку громад», — каже представник БЕБ.

Окрему загрозу ця схема становить для звичайних людей — студентів, пенсіонерів чи рядових працівників, яких закликають відкрити ФОП «заради формальності». У БЕБ наголошують, що у разі перевірок юридичну відповідальність за діяльність та підписи у документах нестиме саме той, на кого оформлено підприємство.

Що робить БЕБ

Головним завданням відомства є не лише фіксація правопорушень, а й стимулювання бізнесу до переходу на прозорі рейки. Вже є перші позитивні результати: після відпрацювання аналітиками БЕБ компанії дедалі частіше відмовляються від дроблення, офіційно працевлаштовують людей та переходять на законну модель роботи.

«Наше завдання — це не просто виявляти порушення. Насамперед ми прагнемо, щоб бізнес працював прозоро», — зазначає Буздиган.

За його словами, коли великі гравці ринку повертаються до правового поля, виграють усі: держава отримує належні бюджетні надходження, громади — фінансування для розвитку, а чесні підприємці — рівні та справедливі умови для конкуренції. Бюро економічної безпеки й надалі послідовно працюватиме над тим, щоб використання тіньових схем стало невигідним та занадто ризикованим рішенням для будь-якого бізнесу.

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