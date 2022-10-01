Як українцям уникнути розмитнення авто в Європі — Finance.ua

Як українцям уникнути розмитнення авто в Європі Вчора 19:48 — Особисті фінанси

Як українцям уникнути розмитнення авто в Європі

Українці можуть їздити на авто з українськими номерами на території Європейського союзу протягом пів року, якщо вони не просять тимчасового прихистку.

Якщо біженці отримують тимчасовий захист в ЄС, їм дозволяється їздити на автомобілі на українській реєстрації протягом усього терміну дії статусу тимчасового захисту. Але коли цей період завершиться, авто потрібно або розмитнити, або продати, сказано в матеріалі РБК-Україна.

Скільки можна їздити на авто в ЄС українцям, які не є біженцями

Якщо ви хочете використовувати для поїздок Європою автомобіль з українськими номерами, то, згідно з європейським законодавством, на це є 6 місяців. За пів року треба буде виїхати з ЄС і знову в’їхати на його територію, щоб «обнулити» цей термін.

У випадку, коли через 6 місяців автомобіль все ще необхідний вам у Європі, існує три способи, як його можна «легалізувати»:

розмитнити та поставити машину на облік у Європі (за розмитнення доведеться заплатити приблизно третину вартості автомобіля);

кожні 6 місяців перетинати кордон, щоб «обнулити» термін його ввезення;

продати автомобіль в Україні та купити інший автомобіль у Європі.

Як біженцям уникнути розмитнення авто в Європі

Громадяни України, які набули статусу тимчасового захисту в країнах ЄС, мають право на використання як українських прав, так і зареєстрованих в Україні власних автомобілів без їх конвертації та реєстрації за новим місцем проживання протягом усього терміну дії статусу тимчасового захисту, говорить голова правління VisitUkraine.Today Антон Тараненко.

У більшості країн-членів ЄС цей період триває до 4 березня 2023 року, у Польщі — до 31 грудня 2022 року. Але загалом — до 6 березня 2025 року згідно з Регламентом, який передбачає щорічну пролонгацію дії статусу захисту у деяких країнах ЄС.

«Ті українці, які не скористалися правом на тимчасовий захист або були позбавлені його через недотримання або порушення його умов, повинні замінити права (за винятком прав міжнародного зразка) та перереєструвати транспортний засіб. Порушення згаданих зобов’язань загрожує українцям притягненням до адміністративної відповідальності (штрафів), у деяких країнах — аж до конфіскації авто», — зазначає Тараненко.

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