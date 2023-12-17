Як українці змінювали операторів мобільного зв’язку під час повномасштабної війни — Finance.ua

Як українці змінювали операторів мобільного зв’язку під час повномасштабної війни Сьогодні 15:40 — Фондовий ринок

Як українці змінювали операторів мобільного зв’язку під час повномасштабної війни

Послуга Mobile Number Portability доступна в Україні з травня 2019 року. До травня 2023-го нею скористалися 297,5 тисяч абонентів.

За час повномасштабної війни найбільше клієнтів втратив Kyivstar: торік послугою перенесення мобільного номера скористалися 30 тис. 557 українців, за чотири місяці цього року — 19 тис. 059.

Від оператора Vodafone протягом 2022-го пішли 30 тис. 382 клієнти, за кілька місяців 2023-го — 18 тис. 101.

Найменше послугою перенесення мобільного номера користувалися абоненти lifecell: 2022 рік — 9 тис. 237 осіб, січень-травень 2023 року — 7 тис. 580.

При цьому саме до lifecell перетекла більшість абонентів: у 2022 році - 49 тис. 925, у січні-травні цього року — 31 тис. 078.

Перенести свій номер на Vodafone минулого року захотіли 11 тис. 733 українці, на початку 2023-го — 9 тис. 764.

На Kyivstar із збереженням номера протягом 2022 року перейшли 9 тис. 305 абонентів, у січні-травні 2023-го — 4 тис. 286.

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