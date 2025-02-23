Як українці обирають улюблені банки (дослідження) — Finance.ua

Як українці обирають улюблені банки (дослідження) Сьогодні 10:37 — Фондовий ринок

Як українці обирають улюблені банки (дослідження)

У топ-5 улюблених банків серед українців входять ПриватБанк, monobank Ощадбанк, ПУМБ та Райффайзен Банк. Але, що робить бренд улюбленим, як банкам виділятися в сучасному світі? Про це на FinYear 2025 розповіла Катерина Калюжна, Client partner, CX domain lead, Kantar.

«Що робить бренд улюбленим? Звісно, привабливість. Це не інсайт, це досить очевидно. Якщо ти називаєш банк улюбленим, ти розумієш, що він привабливий. Однак банки, які подобаються, для їхніх споживачів відрізняються від інших. В чому ця відмінність може проявлятися? Тому що популярні банки ростуть швидко, а улюблені банки ростуть ще швидше», — розповіла Калюжна.

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«Людині має бути просто, зручно, комфортно. Це ключове. Все інше: вигідність, надійність (тобто перевірена компанія на ринку. - Ред.), додаток, звичка, відсутність комісій — все це вдвічі менш важливо, ніж зручність банку. Але цікаво, як ця історія змінилася за останні чотири роки. Якщо ми подивимося на 2020 рік, ми побачимо, що на другому місці фактор вибору був чесний та прозорий банк, який у 2024 році навіть не потрапив до топ-10 критеріїв. Якщо ми говоримо про широку мережу банкоматів і відділень, вона була на першому місці, а тепер на третьому», — додала експертка.

Але що росте, за її словами, і росте кардинально — це простий і зручний мобільний банкінг і можливість дистанційного обслуговування.

«Ми розуміємо, що ситуація змінилася. Запит на живе спілкування є, але насправді не можна нехтувати можливістю дистанційного обслуговування, бо це дуже важливо. Люди хочуть автономії, вони не хочуть звертатися до банків по кожному питанню», — пояснила Калюжна.

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