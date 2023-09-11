Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики — Finance.ua
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Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики

Казна та Політика
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Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики
Як Україна збільшила у серпні експорт пшениці - аналітики
За підсумками серпня 2023 року Україна експортувала 1,2 млн т пшениці, що на 46% більше обсягів експорту в липні та на 36% перевищує показник серпня 2022 року.
Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «АПК-Інформ».
Зазначається, що до п’ятірки найбільших імпортерів української пшениці у серпні цього року увійшли: Румунія (31% від загального обсягу поставок), Іспанія (24%), Єгипет (17%), Італія (6%) та Греція (5%).
«При цьому обсяги поставок до Єгипту сягнули 204,3 тис. тонн, що є другим місячним показником з початку повномасштабного вторгнення (в червні цього року до Єгипту було експортовано 237,8 тис. тонн пшениці) і в 3,2 раза перевищує показник липня 2023 р. Традиційно Єгипет є ключовим імпортером української пшениці. Але обсяги поставок до цієї країни суттєво скоротились через блокаду російськими військами українських портів на Чорному і Азовському морях», — зауважують аналітики.
За оцінками «АПК-Інформ», у 2023/24 МР експорт пшениці з України може сягнути 12,5 млн т, що на 26% менше, ніж у попередньому сезоні. Валовий збір у 2023 р. оцінюється у 20,6 млн т, що майже відповідає показнику попереднього сезону (20,7 млн т). Проте зупинена «зернова угода» та постійні обстріли портової інфраструктури обмежують можливості поставок як пшениці, так і іншої агропродукції на зовнішні ринки.
За даними Українського клубу аграрного бізнесу, у серпні 2023 року Україна експортувала 4,3 млн т продукції АПК, що на 16% більше, ніж у липні цього року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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