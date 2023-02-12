Як українцям отримати компенсацію за орендну плату у Литві: необхідні документи — Finance.ua
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Як українцям отримати компенсацію за орендну плату у Литві: необхідні документи

Особисті фінанси
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Як українцям отримати компенсацію за орендну плату у Литві: необхідні документи
Як українцям отримати компенсацію за орендну плату у Литві: необхідні документи
Українці, що проживають у Литві та винаймають житло, можуть отримувати грошову компенсацію на оренду. Розповідаємо, як отримати кошти.
Компенсація частково покриває витрати на оренду житла, сума розраховується відповідно до типу та площі житла, місця розташування та кількості людей що проживають там.

Хто може отримати грошову компенсацію за оренду у Литві

Право на грошові виплати мають особи, що:
  • легально проживають на території Литви та орендують житло відповідного до свого місця реєстрації;
  • не володіють житлом на території Литви;
  • мають рівень доходів, що не перевищує визначеної суми.

Як її оформити

Для оформлення компенсації на оренду житла в Литві, потрібно звернутися до муніципалітету за місцем проживання. Контакти координаторів можна знайти тут.
До муніципалітету потрібно надати наступні документи:
  • підписаний мінімум на 6 місяців та задекларований договір оренди;
  • довідку про реєстрацію місця проживання;
  • дозволи на проживання всіх членів сім’ї;
  • довідку про доходи;
  • рахунок в банку, на який будуть нараховувати виплати;
  • довідку з відділу міграції.
Зверніть увагу! Компенсація буде виплачуватися з дня укладання договору про оренду, але не раніше за день звернення.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
visitukraine.today
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