Як угода про CRS обмін інформацією сколихне українських інвесторів — Finance.ua

Як угода про CRS обмін інформацією сколихне українських інвесторів Сьогодні 10:10

Як угода про CRS обмін інформацією сколихне українських інвесторів

Після того, як Україна здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS), українським інвесторам доведеться пристосовуватися до нових реалій. Зокрема, це стосується тих, хто має активи за кордоном.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, українські податкові органи отримали дані про фінансові рахунки своїх громадян за кордоном. Тож тепер Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, посилити контроль за декларуванням доходів своїх громадян за кордоном та підвищити ефективність застосування правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній.

До слова, обмін інформацією за стандартом CRS було одним зобов’язань нашої країни у процесі інтеграції до ЄС. Проте у цього нововведення є й інша сторона медалі, яка вплине на інвесторів.

Зокрема, тепер тим, хто має закордонні фінансові активи та рахунки, потрібно буде відповідальніше підійти до декларування та повного розкриття інформації про закордонні рахунки та доходи. За недотримання правил загрожуватимуть штрафи. А тому вже у найближчій перспективі декому з інвесторів доведеться переглянути свої інвестиційні стратегії. А розібратися в інвестиційних трендах зможе допомогти участь у конференції «Жити на відсотки».

Про що конференція «Жити на відсотки»?

Вона для тих, хто прагне тримати руку на пульсі і знати, куди вигідно інвестувати сьогодні. Темами конференцій стануть економічні прогнози та варіанти для інвестування, які будуть цікаві для інвесторів у найближчому майбутньому.

Спікери готуватимуть доповіді, а також долучаться до дискусій, темами яких, зокрема, будуть «Інвестицій в фондовий ринок: тренди та можливості» та «Криптовалютні бики та ведмеді: Як розуміти ринок?». Експертами виступлять топові фахівці, серед яких Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times, Михайло Пацан, інвестор та фінансовий консультант, засновник Академії фінансової грамотності та WEB3 університету «Learn to earn Global», Григорій Кукуруза, партнер у Ukraine Economic Outlook, Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S, Дмитро Карпіловський, інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб, Дар’я Голинська, маркетинг менеджерка Binance в Україні та інші.

«Жити на відсотки» — єдина конференція, яка запрошує спікерів, аби вони виступали на сцені. До того ж з усіма спікерами можна буде поговорити особисто поза сценою, запитати поради чи поділитися враженнями. Ця можливість — унікальна для нашого часу, адже офлайн-зустрічі сьогодні стали рідкістю. Та безпека учасників — понад усе, адже локація облаштована надійним укриттям.

«Живе» спілкування також стане чудовою нагодою зібратися в одному місці з однодумцями, як професійними інвесторами, так і новачками, щоб знайти нові знайомства чи навіть заручитися партнерством, аби інвестувати з більшого порогу входу.

До того ж участь у конференції — неабияк вигідна пропозиція. Адже вартість квитка становить орієнтовно $40, у той час як курси з інвестування лише з одного напрямку стартують від $150, а консультація одна від інвест консультанта стартує від $260. Різниця помітна, але на конференції учасники зможуть отримати не одну консультацію, а відразу декілька, які стосуватимуться різних активів та цікавих пропозицій. Дізнатися більше деталей про захід та придбати квитки можна за посиланням

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