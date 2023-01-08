Як у 2023 році заповнювати нову декларацію на нерухомість — пояснення від податкової — Finance.ua
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Як у 2023 році заповнювати нову декларацію на нерухомість — пояснення від податкової

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Як у 2023 році заповнювати нову декларацію на нерухомість — пояснення від податкової
Як у 2023 році заповнювати нову декларацію на нерухомість — пояснення від податкової
З 2023 року власники нерухомості стикнуться з новою формою податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Державна податкова служба України пояснила, які зміни з’явилися в документі.
Головні зміни в декларації на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
  1. Передбачена можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ (у додатках 1 та 2).
  2. Декларацію доповнено інформацією щодо:
  • адреси місць розташування об’єктів оподаткування (колонка 4 розділу І у додатках 1 і 2);
  • строку користування податковою пільгою у звітному періоді (колонки 20 — 21 розділу І додатка 1, колонки 19 — 20 розділу І додатка 2);
  • деталізації нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання згідно з п. 50.4 ст. 50 Податкового кодексу України (рядки 5.1, 5.2 розділу ІІ у додатках 1 і 2).
Нова форма декларації застосовуєтьсяз 1 січня 2023 року.
Докладніше — накази Мінфіну від 10.11.2022 № 371 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та від 05.12.2022 № 412 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року № 371».
Сама декларація — за посиланням.
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