Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото)

14
Безсумнівно, 2022-й для кожного з нас запам’ятається повномасштабним нападом росії на Україну. А ще — неймовірною підтримкою усього світу, якому не байдуже майбутнє нашої держави.
У рамках підсумків року, що минає, Закордон 24 вирішив згадати один з аспектів підтримки українського народу, який у 2022 році підіймав наш моральний дух. Упродовж 9 місяців повномасштабної війни країни по всьому світу різними способами демонстрували свою солідарність Україні у боротьбі з російськими окупантами.
Зокрема відомі споруди, пам’ятки архітектури і чудеса світу засяяли синьо-жовтими кольорами. Такі потужні меседжі й осуд російської агресії надзвичайно важливі зараз, адже увага світової спільноти не повинна згасати. Особливо це важливо для українців, адже ми зараз боремося за свою незалежність і свободу.
Як країни-союзники в 2022-му висловлювали солідарність Україні
З перших днів повномасштабної російсько-української війни світ відреагував на події та підтримав нас. Першими були Франція та Німеччина. Так, уже 25 лютого Ейфелева вежа у Парижі засяяла синьо-жовтим. Кольорами українського прапора того ж дня підсвітили і стадіон «Альянц Арена» в німецькому Мюнхені. Крім цього, будівля мерії Мюнхена, Мюнхенський технічний університет і Олімпійська вежа також прикрасили у знак солідарності Україні.
Місце для вашої реклами
З часом такий прояв підтримки активно поширився і на інші країни Європи, Америки, Близького Сходу та Азії. Практично по всіх континентах стали все більше прикрашати відомі локації у синьо-жовтий.
Майже 50 знаменитих історичних будівель, площ, мостів, телевеж й інших споруд були в кольорах прапору України. Серед них — будівля Ради Європи у Страсбурзі, CN Tower у канадському Торонто, Ніагарський водоспад, площа Свободи в Естонії, телевежа Тбілісі, телевежа TELSTRA в австралійській Канберрі, Фінікійська фортеця в Лівані, найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа, що в ОАЕ, та інші. Як це було — Закордон 24 зібрав знакові кадри у фотоновині.
Будівля ЄС у Брюсселі
Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото)
Колізей у Римі (Італія)
Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото)
Будівля уряду Уельсу в Cathays Park у Кардіффі (Велика Британія)
Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото)
Оглядове колесо в Лондоні (Англія)
Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото)
Бранденбурзькі ворота в Берліні
Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото)
Опера у Сіднеї (Австралія)
Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.