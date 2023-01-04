Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото) — Finance.ua

Як світ показував підтримку Україні у 2022 році (фото) Сьогодні 14:02

Безсумнівно, 2022-й для кожного з нас запам’ятається повномасштабним нападом росії на Україну. А ще — неймовірною підтримкою усього світу, якому не байдуже майбутнє нашої держави.

У рамках підсумків року, що минає, Закордон 24 вирішив згадати один з аспектів підтримки українського народу, який у 2022 році підіймав наш моральний дух. Упродовж 9 місяців повномасштабної війни країни по всьому світу різними способами демонстрували свою солідарність Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Зокрема відомі споруди, пам’ятки архітектури і чудеса світу засяяли синьо-жовтими кольорами. Такі потужні меседжі й осуд російської агресії надзвичайно важливі зараз, адже увага світової спільноти не повинна згасати. Особливо це важливо для українців, адже ми зараз боремося за свою незалежність і свободу.

Як країни-союзники в 2022-му висловлювали солідарність Україні

З перших днів повномасштабної російсько-української війни світ відреагував на події та підтримав нас. Першими були Франція та Німеччина. Так, уже 25 лютого Ейфелева вежа у Парижі засяяла синьо-жовтим. Кольорами українського прапора того ж дня підсвітили і стадіон «Альянц Арена» в німецькому Мюнхені. Крім цього, будівля мерії Мюнхена, Мюнхенський технічний університет і Олімпійська вежа також прикрасили у знак солідарності Україні.

З часом такий прояв підтримки активно поширився і на інші країни Європи, Америки, Близького Сходу та Азії. Практично по всіх континентах стали все більше прикрашати відомі локації у синьо-жовтий.

Майже 50 знаменитих історичних будівель, площ, мостів, телевеж й інших споруд були в кольорах прапору України. Серед них — будівля Ради Європи у Страсбурзі, CN Tower у канадському Торонто, Ніагарський водоспад, площа Свободи в Естонії, телевежа Тбілісі, телевежа TELSTRA в австралійській Канберрі, Фінікійська фортеця в Лівані, найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа, що в ОАЕ, та інші. Як це було — Закордон 24 зібрав знакові кадри у фотоновині.

Будівля ЄС у Брюсселі

Колізей у Римі (Італія)

Будівля уряду Уельсу в Cathays Park у Кардіффі (Велика Британія)

Оглядове колесо в Лондоні (Англія)

Бранденбурзькі ворота в Берліні

Опера у Сіднеї (Австралія)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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