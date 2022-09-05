Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні — Finance.ua

Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

З початком нового навчального року все більше чоловіків-cтудентів намагаються виїхати на навчання за кордон. У тож же час в мережі з`являється все більше незадоволених коментарів щодо «незаконних» відмов, отриманих студентами чоловічої статі, які намагаються перетнути кордон, щоб виїхати на навчання.

Яка законодавча база наразі регулює питання виїзду студентів за кордон?

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» для тих, хто здобуває професійну, фахову передвищу та вищу освіту, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами, передбачає лише відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Ні Закон «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України», ні Правила перетинання державного кордону громадянами України якийсь окремий порядок перетину державного кордону військовозобов’язаними-студентами, що вступили до закордонних закладів освіти, не встановлюють. Зараз це питання регулюється роз’ясненнями Державної прикордонної служби України («ДПСУ»). Відразу зазначимо, що на практиці виїзд чоловіків-студентів, що вступили до 24 лютого 2022 року та після цієї дати відбувається по-різному.

У березні військкомати отримали розпорядження від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим військовозобов’язаним, хто навчався в іноземних закладах освіти на момент початку загальної мобілізації (24 лютого 2022 року).

На підставі цього листа центри комплектування почали видавати довідки студентам, а вже прикордонники — випускати студентів, які вчаться за кордоном. Проте коли почали поширюватися нелегальні схеми з підробленням документів про навчання, прикордонники стали ретельніше перевіряти документи. Вони виявили, що військкомати видавали довідки ще й тим, хто вступив після початку мобілізації.

1 крок: отримати підтвердження з місця навчання

Щоб «запустити процес» для перетину кордону, військовозобов’язаному-студенту в першу чергу необхідно отримати документи, що підтверджують його статус як студента іноземного університету у двох екземплярах. Працівники Державної прикордонної служби зазначили, що формальних вимог до видів таких документів не має.

Це може бути договір із закладом освіти про навчання за контрактом, довідка з місця навчання або будь-яке інше офіційне підтвердження. Проте у цих документах обов`язково має бути зазначено назву навчального закладу, ПІБ студента, дати початку і закінчення навчання, денна або дуальна форма навчання тощо. Їх також необхідно перекласти на українську та нотаріально завірити.

Друга вимога — наявність студентського квитка або студентської візи. Нині багато студентів, які не мають студентського квитка свого навчального закладу, оформлюють міжнародний студентський квиток ISIC онлайн і показують цифровий студентський квиток прикордонникам в застосунку «Дія».

2 крок: отримати посвідчення про відстрочку та довідку для виїзду за кордон у військкоматі

Інший пакет документів для перетину кордону — військово-облікові документи з записом щодо надання військовозобов’язаному студенту відстрочки від призову та довідка для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Ці поради для виїзду на навчання за межі України стосуються в першу чергу студентів-військовозобов’язаних, що вступили до іноземного ВНЗ до 24 лютого 2022 року.

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