Як стати світовим лідером серед бірж криптовалют - розповідає фінансовий директор Huobi Global Лілі Чжан — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Як стати світовим лідером серед бірж криптовалют - розповідає фінансовий директор Huobi Global Лілі Чжан Вчора 16:40 — Фінтех і Картки

Benzinga, медіа та постачальник даних, що скорочує відстань між роздрібними та інституційними інвесторами, повертає свою щорічну подію Global Fintech Awards у Нью-Йорк 8 грудня 2022 року.

Цій події присвячена розмова з Лілі Чжан, фінансовим директором криптовалютної біржі Huobi Global.

Привіт, Лілі, приємно познайомитися! Huobi є провідною світовою біржею криптовалют. Чи можете ви сказати мені, що потрібно, щоб стати світовим лідером?

Чжан: По суті, це означає можливість запропонувати якісну торгову платформу з трьома основними характеристиками: широкий спектр торгових продуктів і послуг, масштаб і ліквідність (особливо для інституційних інвесторів), а також безпека активів.

Чи багато платформ, які забезпечують ці три характеристики у глобальному масштабі?

Існує дуже мало платформ, які можуть забезпечити ці три функції у глобальному масштабі. Зрештою, багато користувачів хочуть мати можливість торгувати всім на одній платформі. Це наша головна ціннісна пропозиція.

На нашій платформі користувачі можуть торгувати всім, від біткойнів BTC/USD до складних деривативів, продуктів для управління активами та багато іншого. Це контрастує з багатьма дрібнішими біржами, які можуть запропонувати лише кілька криптовалют.

Чи не могли б ви розповісти трохи більше про основний бізнес?

Основним напрямом діяльності Huobi є глобальна біржа криптовалют , включаючи спотову торгівлю, торгівлю деривативами та управління активами (продукти для стейкінгу у формі Huobi Earn).

Спотова торгівля означає пропозицію торгових послуг для криптовалют, таких як Біткойн та Ефіріум ETH/USD. До деривативів відносяться ф’ючерси та свопи з маржею монет, ф’ючерси та свопи з маржою USDT та опціони. У той же час, Huobi також розширює свою екосистему бізнесу та інвестицій. Нещодавно ми придбали Bitex, криптовалютну біржу, що працює у Латинській Америці.

Завдяки такій біржі, як ваша, масштаб і ліквідність полегшують організаціям швидкий доступ до цих ринків, чи не так? Що ще важливе?

Так. Якщо у вас немає масштабу та ліквідності, клієнтам, можливо, доведеться продавати з більшими знижками порівняно з ринковими цінами. Забезпечення безпеки активів також є унікальною пропозицією Huobi Global, особливо під час поточних ринкових потрясінь, коли багато невеликих бірж та кредитних платформ заморожують зняття коштів користувачами.

Ми маємо 20 000 BTC у нашому резерві безпеки на випадок нестабільних ситуацій, що гарантує, що ми зможемо виконувати торгові зобов’язання та підтримувати виведення коштів користувачами. Huobi Global ніколи не стикався з інцидентами безпеки чи зломом за дев’ять років роботи, і це унікальний послужний список у галузі.

Які ще бренди існують у цьому просторі і як вони вирішують проблеми, що виникають у криптографії? Як Houbi вирішує проблеми?

Глобальні біржі включають Huobi Global, Binance та FTX. Ми працюємо за кордоном, різними мовами та можемо запропонувати велику кількість продуктів для спотової торгівлі, торгівлі деривативами, NFT, продуктів з фіксованим доходом тощо.

Сила Huobi полягає в асортименті пропонованих нами продуктів, а також великих обсягах торгів і ліквідності, які залучають інституційних інвесторів.

На сьогоднішньому ведмежому ринку багато невеликих місцевих бірж перебувають у хисткому положенні просто через їх менший розмір і обмежені резерви. Багатьом доводиться заморожувати виведення коштів користувачами.

Huobi Global є провідною біржею криптовалют за обсягом торгів, і ця глибока ліквідність та великі масштаби дозволяють нам нормально працювати під час ринкових спадів.

Які проблеми виникають при побудові компанії на даному етапі її життєвого циклу?

Це непросте завдання — вести глобальний бізнес у багатьох регіонах, країнах та різними мовами.

У якийсь момент потрібно поступово створювати місцеві команди у певних країнах та делегувати відповідальність за прийняття рішень, але складно зрозуміти, коли саме це має статися, особливо з урахуванням стрімкого зростання використання криптовалюти у всьому світі.

Є й інші фактори, такі як різний ступінь регулювання у різних країнах та мовні бар’єри.

В даний час прийняття рішень та стратегічне планування централізоване вищим керівництвом компанії, а невеликі локальні групи у різних країнах виконують плани. Це гарантує, що ми можемо рухатися швидко, хоча з деякою часткою участі місцевих команд і централізованого центру перекладів, яким ми керуємо.

Волатильність ринку змушує багатьох сумніватися в стабільності своїх виходів на такі криптовалютні ринки, що розвиваються. У багатьох випадках, коли платформи зазнавали невдачі, вважалося, що ризику для контрагента немає, а кошти клієнтів будуть у безпеці. Яким чином Huobi знижує ці ризики для своїх клієнтів?

За останні дев’ять років у Huobi Global не було жодного великого інциденту з безпекою, який спричинив би втрату активів користувачів, і біржа продовжувала забезпечувати безпеку активів та транзакцій користувачів.

Huobi Global застосовує різні методи, такі як поділ гарячих та холодних гаманців, мультипідпис, професійну розподілену архітектуру та систему захисту від DDoS-атак для захисту активів користувача. Зверніть увагу, що кошти, які використовуються для підтримки наших операцій, повністю відокремлені від коштів користувачів та ізольовані від них.

Huobi Global також має резерв у розмірі 20 000 BTC, щоб допомогти застрахуватися від будь-якого ринкового спаду та гарантувати, що ми зможемо виконати зобов’язання користувачів.

Яким ви бачите Huobi через найближчих 6-12 місяців? Над якими найцікавішими речами працює команда?

Ми налаштовані оптимістично щодо Web3, метавсесвіту та інших пов’язаних з ними напрямів бізнесу. Ми вважаємо, що Web3 є еволюцією і наступним кроком Інтернету в більш інтелектуальну, децентралізовану, автономну і відкриту мережу.

Такі біржі як Huobi, можуть підтримувати перехід користувачів на Web3, виступаючи як єдине джерело довіри та безпеки. Коротше кажучи, ми виступатимемо як шлюз до Web3, оскільки біржі — це універсальні торгові майданчики для всього, що пов’язано з блокчейном та криптографією.

В основному ми інвестуємо в Web3 через інфраструктуру Web3 та перераховуємо проекти, пов’язані з Web3. Досі Huobi інвестувала в OptimizmPBC, zkSync та інші високоякісні програми 2 рівня для подальшого розвитку інфраструктури для майбутнього Web3.

Маючи глибокі знання Huobi у технологіях блокчейну та великий галузевий досвід, ми також можемо допомогти компаніям Web2 перейти на Web3 на рівні інвестицій або інкубації.

Чи можете ви, крім іншого, прокоментувати нещодавні чутки про звільнення в компанії Huobi? Як Huobi може пережити цю крипто-зиму?

Я повторюсь, що Huobi не постраждала від жодної з криз останніх кількох місяців. Він підтримує клієнтоорієнтованість і твердо відданий захисту прав та інтересів своїх клієнтів. Ми завжди дотримуємось нашої обіцянки виплачувати 100% наших зобов’язань перед клієнтами.

Це не змінилося, незважаючи на ринкові умови. Завдяки цьому ведмежому ринку ми зберегли значні грошові потоки та інвестували понад 300 мільйонів доларів у зусилля щодо розширення. Наша команда також веде переговори щодо інвестування в угоди на суму понад 6 мільярдів доларів.

Щодо звільнень, то у нас немає квоти. Наш бізнес продовжує працювати в звичайному режимі, і в майбутньому ми продовжимо збільшувати наші інвестиції в ринки, що ростуть по всьому світу, наймати потрібних фахівців і впроваджувати інновації.

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