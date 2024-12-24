Як стати інвестором в українську енергетику всього від 6000 грн? Тримайте гайд від Inzhur Energy! — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Як стати інвестором в українську енергетику всього від 6000 грн? Тримайте гайд від Inzhur Energy! Сьогодні 15:25 — Особисті фінанси

Як стати інвестором в українську енергетику всього від 6000 грн? Тримайте гайд від Inzhur Energy!

Росіяни практично щодня руйнують український енергетичний сектор, і лише за 2024 рік пошкодили або знищили 70−73% усіх генерувальних потужностей країни. Держава гостро потребує швидких рішень цієї величезної проблеми. Одне з них — приватні інвестиції в енергетику, і вони вже доступні: з 14 листопада кожен українець може стати співвласником енергосистеми України і допомогти їй відновитися — завдяки REIT-фонду Inzhur Energy.



Унікальна можливість з’явилася після аукціону, який у серпні 2024 року провела НЕК «Укренерго». Держава обрала стратегію децентралізації за рахунок будівництва невеликих електростанцій та оголосила тендер на надання допоміжних послуг на балансувальному ринку — інвестиційна REIT-компанія Inzhur стала одним із переможців, зобов’язавшись побудувати газопоршневу маневрову електростанцію на 18 МВт до вересня 2025 року.

Inzhur — перша інвестиційна компанія України, що працює за моделлю REIT. Ця бізнес-модель дозволяє роздрібним інвесторам спільно володіти великими об’єктами нерухомості: компанія керує об’єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують прибуток від діяльності.

Наразі, після всіх необхідних процедур, її будівництво електростанції вже розпочалося, а фонд Inzhur Energy, який присвячений залученню інвестицій для неї, доступний для всіх охочих. І охочих багато! За перші 5 тижнів фонд залучив 350 мільйонів гривень від 1878 співвласників-інвесторів. Це рекордний старт в історії українських приватних інвестицій, і він не тільки профінансував будівництво станції на 18 МВт, а й дав змогу впевнено планувати другу чергу — ще один такий самий об’єкт.

Інвестиційні сертифікати фонду поки що є в продажу, тому разом із командою фонду Inzhur Energy ми детально розібралися, як встигнути стати інвестором в українську енергетику. Спойлер: все просто і доступно:)

Як стати інвестором? Ультракоротка інструкція

Для купівлі перших інвестиційних сертифікатів фонду Inzhur Energy знадобиться хороший інтернет, 6000+ гривень і близько 15 хвилин вільного часу:

Зареєструйтеся та верифікуйтеся на сайті Inzhur. Це автоматично і безкоштовно відкриє для вас брокерський рахунок Inzhur з нульовим балансом — його можна побачити в особистому кабінеті.

Це автоматично і безкоштовно відкриє для вас брокерський рахунок Inzhur з нульовим балансом — його можна побачити в особистому кабінеті. Перейдіть на сторінку фонду Inzhur Energy та оберіть необхідну кількість сертифікатів.

на сторінку фонду Inzhur Energy та оберіть необхідну кількість сертифікатів. Майже все! Залишиться лише оплатити їхню покупку.

Які фінансові деталі про проєкт треба знати?

Його загальний бюджет становить 11 мільйонів євро: з них 3 мільйони на старті проєкту вклав особисто засновник і СЕО Inzhur Андрій Журжій, 4 мільйони буде залучено у вигляді кредитів, ще 4 мільйони — інвестиціями звичайних українців.

«Можливість проінвестувати буде відкрита недовго, максимум протягом двох місяців, бо з кожним місяцем цінність сертифікатів зростатиме». — Андрій Журжій.

Прогнозована середньорічна дохідність для інвесторів фонду Inzhur Energy складе 15% річних у доларах, або 75% річних у доларах за 5 років за формулою простих відсотків. Звідки візьметься дохід і на яких умовах його отримуватимуть співвласники фонду? Ось факти:

Фонд працює за принципом капіталізації. Співвласники фонду отримають дохід від щорічної переоцінки сертифікатів: перша переоцінка відбудеться на початку 2026 року за результатами 2025 року. за допомогою аудитів від міжнародних компаній Deloitte і Baker Tilly.

Співвласники фонду отримають дохід від щорічної переоцінки сертифікатів: перша переоцінка відбудеться на початку 2026 року за результатами 2025 року. за допомогою аудитів від міжнародних компаній Deloitte і Baker Tilly. Фонд працюватиме п’ять років, до 28 червня 2029 року. І щороку відбуватиметься переоцінка: саме тому за прогнозами Inzhur Energy здатний принести інвесторам 75% річних у доларах — це розраховано за формулою простих відсотків.

І щороку відбуватиметься переоцінка: саме тому за прогнозами Inzhur Energy здатний принести інвесторам 75% річних у доларах — це розраховано за формулою простих відсотків. Фонд планує «в довгу»: вже зараз є детальний план будівництва другої черги, на які Inzhur Energy залучає ще 4 мільйони євро інвестицій звичайних українців.

А вийти з інвестиції можна в будь-який момент: на це піде всього кілька годин робочого дня.

Як щодо безпеки та прозорості?

Команда Inzhur вважає довіру інвесторів ключовим активом, тому веде бізнес максимально відкрито. Ось кілька головних фактів про це:

Діяльність Inzhur керується законом України про ІСІ (Інститути Спільного Інвестування). Державний регулятор — НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та Фондового ринку).

Inzhur щороку проходить щорічний незалежний фінансовий аудит — і сама компанія, і кожен її фонд. Аудитором є Deloitte — міжнародна компанія з «Великої четвірки».

Незалежна оцінка майна фондів здійснюється компанією Baker Tilly.

Максимум документів, про які йдеться, розміщені у відкритому доступі для всіх охочих на сайті Inzhur: щорічні аудиторські звіти, регламенти фондів, умови та правила, свідоцтва тощо.

Зусилля компанії з побудови виключно «білого бізнесу» високо оцінені експертами ринку: наприклад, у грудні 2024 року саме Inzhur виграв у номінації «Прозорість бізнесу» відомої бізнес-премії «Підприємець року» від видання Forbes.

Усі можливі деталі роботи фонду Inzhur Energy також є у відкритому доступі на сайті компанії: з ними можуть ознайомитися всі охочі.

І там же — інвестувати в українську енергетику, звісно:) Це не просто пасивний дохід «у довгу», а й безцінний внесок в енергонезалежність нашої України. Вона його потребує — і в наших силах це забезпечити.

Довідка:

Inzhur — перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику комерційну нерухомість. Власники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів. В управлінні компанії 2,4 млрд. грн. активів, 301 млн. грн. виплачених дивідендів та більше 12 тис співвласників.

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