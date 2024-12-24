Як стати інвестором в українську енергетику всього від 6000 грн? Тримайте гайд від Inzhur Energy! — Finance.ua

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Як стати інвестором в українську енергетику всього від 6000 грн? Тримайте гайд від Inzhur Energy!
Росіяни практично щодня руйнують український енергетичний сектор, і лише за 2024 рік пошкодили або знищили 70−73% усіх генерувальних потужностей країни. Держава гостро потребує швидких рішень цієї величезної проблеми. Одне з них — приватні інвестиції в енергетику, і вони вже доступні: з 14 листопада кожен українець може стати співвласником енергосистеми України і допомогти їй відновитися — завдяки REIT-фонду Inzhur Energy.
Унікальна можливість з’явилася після аукціону, який у серпні 2024 року провела НЕК «Укренерго». Держава обрала стратегію децентралізації за рахунок будівництва невеликих електростанцій та оголосила тендер на надання допоміжних послуг на балансувальному ринку — інвестиційна REIT-компанія Inzhur стала одним із переможців, зобов’язавшись побудувати газопоршневу маневрову електростанцію на 18 МВт до вересня 2025 року.
Inzhur — перша інвестиційна компанія України, що працює за моделлю REIT. Ця бізнес-модель дозволяє роздрібним інвесторам спільно володіти великими об’єктами нерухомості: компанія керує об’єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують прибуток від діяльності.
Наразі, після всіх необхідних процедур, її будівництво електростанції вже розпочалося, а фонд Inzhur Energy, який присвячений залученню інвестицій для неї, доступний для всіх охочих. І охочих багато! За перші 5 тижнів фонд залучив 350 мільйонів гривень від 1878 співвласників-інвесторів. Це рекордний старт в історії українських приватних інвестицій, і він не тільки профінансував будівництво станції на 18 МВт, а й дав змогу впевнено планувати другу чергу — ще один такий самий об’єкт.
Інвестиційні сертифікати фонду поки що є в продажу, тому разом із командою фонду Inzhur Energy ми детально розібралися, як встигнути стати інвестором в українську енергетику. Спойлер: все просто і доступно:)
Як стати інвестором? Ультракоротка інструкція
Для купівлі перших інвестиційних сертифікатів фонду Inzhur Energy знадобиться хороший інтернет, 6000+ гривень і близько 15 хвилин вільного часу:
- Зареєструйтеся та верифікуйтеся на сайті Inzhur. Це автоматично і безкоштовно відкриє для вас брокерський рахунок Inzhur з нульовим балансом — його можна побачити в особистому кабінеті.
- Перейдіть на сторінку фонду Inzhur Energy та оберіть необхідну кількість сертифікатів.
- Майже все! Залишиться лише оплатити їхню покупку.
Які фінансові деталі про проєкт треба знати?
Його загальний бюджет становить 11 мільйонів євро: з них 3 мільйони на старті проєкту вклав особисто засновник і СЕО Inzhur Андрій Журжій, 4 мільйони буде залучено у вигляді кредитів, ще 4 мільйони — інвестиціями звичайних українців.
«Можливість проінвестувати буде відкрита недовго, максимум протягом двох місяців, бо з кожним місяцем цінність сертифікатів зростатиме». — Андрій Журжій.
Прогнозована середньорічна дохідність для інвесторів фонду Inzhur Energy складе 15% річних у доларах, або 75% річних у доларах за 5 років за формулою простих відсотків. Звідки візьметься дохід і на яких умовах його отримуватимуть співвласники фонду? Ось факти:
- Фонд працює за принципом капіталізації. Співвласники фонду отримають дохід від щорічної переоцінки сертифікатів: перша переоцінка відбудеться на початку 2026 року за результатами 2025 року. за допомогою аудитів від міжнародних компаній Deloitte і Baker Tilly.
- Фонд працюватиме п’ять років, до 28 червня 2029 року. І щороку відбуватиметься переоцінка: саме тому за прогнозами Inzhur Energy здатний принести інвесторам 75% річних у доларах — це розраховано за формулою простих відсотків.
- Фонд планує «в довгу»: вже зараз є детальний план будівництва другої черги, на які Inzhur Energy залучає ще 4 мільйони євро інвестицій звичайних українців.
А вийти з інвестиції можна в будь-який момент: на це піде всього кілька годин робочого дня.
Як щодо безпеки та прозорості?
Команда Inzhur вважає довіру інвесторів ключовим активом, тому веде бізнес максимально відкрито. Ось кілька головних фактів про це:
- Діяльність Inzhur керується законом України про ІСІ (Інститути Спільного Інвестування). Державний регулятор — НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та Фондового ринку).
- Inzhur щороку проходить щорічний незалежний фінансовий аудит — і сама компанія, і кожен її фонд. Аудитором є Deloitte — міжнародна компанія з «Великої четвірки».
- Незалежна оцінка майна фондів здійснюється компанією Baker Tilly.
Максимум документів, про які йдеться, розміщені у відкритому доступі для всіх охочих на сайті Inzhur: щорічні аудиторські звіти, регламенти фондів, умови та правила, свідоцтва тощо.
Зусилля компанії з побудови виключно «білого бізнесу» високо оцінені експертами ринку: наприклад, у грудні 2024 року саме Inzhur виграв у номінації «Прозорість бізнесу» відомої бізнес-премії «Підприємець року» від видання Forbes.
Усі можливі деталі роботи фонду Inzhur Energy також є у відкритому доступі на сайті компанії: з ними можуть ознайомитися всі охочі.
І там же — інвестувати в українську енергетику, звісно:) Це не просто пасивний дохід «у довгу», а й безцінний внесок в енергонезалежність нашої України. Вона його потребує — і в наших силах це забезпечити.
ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО ІНВЕСТОРІВ INZHUR ENERGY
Довідка:
Inzhur — перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику комерційну нерухомість. Власники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів. В управлінні компанії 2,4 млрд. грн. активів, 301 млн. грн. виплачених дивідендів та більше 12 тис співвласників.
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