Як родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого: роз'яснення ПФУ — Finance.ua
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Як родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого: роз'яснення ПФУ

Особисті фінанси
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Як родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого: роз'яснення ПФУ
Як родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого: роз'яснення ПФУ
Недоотриману пенсію громадянина, що помер, можуть отримати члени сім’ї протягом місяць після смерті включно.
Про це нагадали, у Пенсійному фонді України.

Хто може отримати гроші

Отримати невиплачену пенсію померлого пенсіонера можуть його родичі або спадкоємці.
Оформити заяву на виплату можна онлайн або в найближчому сервісному центрі адміністративних послуг. Перелік документів, які потрібно надати в обох випадках однаковий.

Перелік документів, які потрібно надати для отримання пенсії померлої людини:

  • свідоцтво про смерть пенсіонера;
  • документи, які можуть свідчити про родинні зв’язки із покійним;
  • паспорт або інший документ, який може засвідчити особу заявника;
  • реквізити банківського рахунку, на який можна відправити недоотримані гроші померлого.

Умови отримання пенсії померлого

Для отримання виплат необхідно довести, що заявник проживав на одній території з померлим пенсіонером або померлий перебував на його утриманні.
У випадку, якщо потрібні документи відсутні недоотримана пенсія оформляється у спадок.
У тому разі, якщо у заявника немає банківського рахунку, він може отримати готівку через відділення Ощадбанку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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