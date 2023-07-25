Як регулюється ринок мікрокредитів в Азії, Польщі та Україні — Finance.ua

Як регулюється ринок мікрокредитів в Азії, Польщі та Україні Сьогодні 19:15 — Кредит&Депозит

Як регулюється ринок мікрокредитів в Азії, Польщі та Україні

Якщо систематизувати наявну ситуацію на ринках регулювання мікрокредитів, то можна виділити чотири рівні, і кожна з країн — Україна, Польща, Шрі-Ланка та В'єтнам — перебувають на своїх рівнях.

Регулювання на Шрі-Ланці перебуває на початковому рівні, у В'єтнамі - більш розвинутіший рівень, далі йде Україна, а вінчає цю конструкцію Польща, де все максимально зарегульовано, а процентна ставка складає 10% на рік.

Про це під час свого виступу на Ukrainian Credit Conference розповів CEO MyCredit Владислав Білан.

Регулювання на Шрі-Ланці

За словами Білана, тут зовсім відсутній орган регулювання, немає нормативної бази. Будь-яка компанія, яка виходить на ринок Шрі-Ланки може кредитувати, для цього їй потрібно зареєструватися та мати відповідні кошти, щоб роздавати їх на ринку.

Ліцензія на діяльність необхідна лише в тому разі, якщо компанія має Public money — депозити, які розміщують фізичні особи, і кредитує з них.

Утім, на Шрі-Ланці немає нічого: ні P2P-ринку, де можна переказувати з картки на картку, немає поширеного онлайн-банкінгу, люди просто приходять до відділень, немає бюро кредитних історій.

У цій країні є обмеження ставки — 30% на рік, але це ставка за користування кредитом. Компанії ж враховують комісію — сервісну чи комісію за видачу кредиту. Така комісія складає приблизно 2% на день.

Регулювання у В'єтнамі

У В'єтнамі є органи регулювання діяльності фінансових компаній, але немає законів. Водночас тут борються з лихварством, за яке передбачене навіть ув’язнення. За ставку 100% річних реально можуть посадити в тюрму, каже Владислав Білан.

В країні дозволено 20% річних, які й нараховують кредитні компанії. Але фінансові компанії працюють разом з маркетинговими компаніями, які допомагають клієнтам зареєструватися в системі, отримати кредит. За це маркетингові компанії нараховують комісію, яка складає 2% на день.

Регулювання в Україні

Завдяки Національному банку вже є закони, які регулюють ринок і стосунки з клієнтом. Окрім того, ринок прозорий, в Україні є розвинута фінансова інфраструктура, є бюро кредитних історій, розвинутий банківський сектор з P2P-переказами тощо.

Наразі Україна за крок до жорсткої регуляції. Але регуляція складається з двох рівнів:

перший — захист прав позичальників;

другий — захист прав кредиторів.

І зараз НБУ робить усе для захисту прав позичальників, але, за словами Владислава Білана, не робить нічого для захисту прав кредиторів.

Регулювання в Польщі

Жорстка регуляція. Нещодавно тут ухвалили закон, який обмежує процентну ставку на рівні 10% на рік, і вона має враховувати в собі всі комісії і додаткові платежі.

Але водночас Польща — це дуже розвинутий ринок, відкрита банківська система, відкрите законодавство, завдяки якому можна отримати ліцензію на кредитування за один день.

Що цікаво, дія закону про обмеження ставки не розповсюджується на банківські та карткові кредити.

Також у Польщі банки на запит фінансової компанії мають передавати інформацію по всіх розрахунках клієнтів у різних установах.

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