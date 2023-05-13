Як приїхати з Франції в Україну: зручні маршрути — Finance.ua

Як приїхати з Франції в Україну: зручні маршрути Сьогодні 23:33 — Особисті фінанси

У українців, які проживають у Франції, доволі часто виникає необхідність у тимчасовому поверненні в Україну. Також кордон України відкритий для іноземців. Відсутність прямого авіасполучення з Україною скорочує можливі варіанти для подорожі та збільшує час у дорозі. Проте ми підготували найбільш зручні маршрути для вашої подорожі.

Літаком з пересадкою

1 етап- долетіти до сусідньої з Україною держави (Польща, Угорщина, Молдова). Прямі авіарейси з Франції у Польщу відправляються з: Парижу (Париж-Варшава, Париж-Краків), Ліон (Ліон-Краків), Марсель (Марсель-Краків), Ніцца (Ніцца-Краків) тощо. Авіарейси виконують, як лоукост авіакомпанії WizzAir та Ryanair, так і великі європейські авіаперевізники: AirFrance, Lufthansa та LOT Polish Airlines. Вартість квитків від 14 євро та вище. Прямі рейси з Парижу до Сучави (Румунія) виконує авіакомпанія WizzAir. Вартість квитка — від 30 євро. Також з Ліону можна долетіти у румунське місто Клуж-Напока. З Парижу до Кишинева (Молдова) здійснює прямий переліт авіакомпанія AirMoldova. 2 етап- продовжити подорож в Україну на автобусі або потязі. Дістатись до України можна на автобусі з Польщі, Угорщини, Молдови тощо. Наприклад компанії FlixBuss виконує автобусні рейси з Польщі до Луцька, Рівного, Житомира, Києва, Львова та інших українських міст. З Сучави (Румунія) можна легко дістатися до Чернівців, з автостанції щоденно курсує автобус, шлях до Чернівців займає 2−3 години. Також «Укрзалізниця» продовжує активно розвивати міжнародне сполучення з Європою. Доїхати на потязі в Україну можна з 6 європейських країн. Актуальні маршрути за посиланням

Автбусом з Франції в Україну

Середня тривалість подорожі на автобусі з Франції в Україну — понад 30 годин. Автобуси відправляються з французьких міст: Париж, Мец, Нансі, Реймс та Страсбург та прибувають у Київ, Житомир, Вінницю, Тернополі, Івано-Франківськ та Львів. Вартість квитка від 3600 гривень. Міжнародні автобусні рейси в Францію здійснюються великими туристичними автобусами, які укомплектовані: безкоштовним вай-фаєм (wifi), кондиціонером, туалетами, великим багажним відділенням, зручними сидіннями та трансляцією фільмів і музики. Авіаквитки, залізничні квитки та квитки на автобус шукайте за посиланням

Як тимчасово виїхати з Франції в Україну та не втратити захист?

Короткострокова подорож до України з Франції не призведе до анулювання дозволу на проживання і втрати прав, пов’язаних з цим статусом. Для безперешкодного виїзду та повернення варто дотримуватись певних правил:

Ваш дозвіл на проживання має бути дійсним. Ви повинні повернутися до закінчення терміну дії посвідки на проживання.

Ви повинні поїхати максимум на 3 місяці.

OFII має бути проінформований про напрямок, причину та тривалість Вашої подорожі.

Перелік документів для українців та іноземців при вʼїзді в Україну за посиланням . Про основні обмеження під час подорожі Україною читайте тут

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