Як придбати акції іноземних компаній в Україні через брокера — Finance.ua

Як придбати акції іноземних компаній в Україні через брокера Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Як придбати акції іноземних компаній в Україні через брокера

Доволі популярним є наразі придбання акцій іноземних компаній в Україні за допомоги брокера. Цей зручний спосіб інвестування відкриває доступ до вигідних міжнародних фінансових ринків.

Проте, як зазначається у статті Finance.ua , до ухвалення рішення не завадить врахувати й певні аспекти процесу. Щоб було простіше зрозуміти, про що мова, розглянемо його покроково.

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Як все відбувається

Обирається брокер серед:

— міжнародних (Interactive Brokers, TD Ameritrade, Charles Schwab та ін.), які пропонують послуги для українців;

— місцевих (українські брокерські компанії Dragon Capital або Concorde Capital), які мають доступ до міжнародних ринків).

Відкривається брокерський рахунок

Зазвичай, процедура передбачає онлайн подачу заявки, потім проходження KYC, надання документів, що підтверджують особу та адресу заявника.

Вносяться кошти

Гроші після відкриття рахунку потрібно внести на нього за допомоги запропонованих брокером платіжних методів на вибір. Зазвичай, це варіант звичайного банківського переказу, кредитна картка та ін.

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Здійснюється аналіз та вибір акцій

Аналіз іноземних акцій може включати не лише фінансову звітність компаній, а також і професійну аналітику ринку та навіть історичні дані. Важливо для цього користуватися платформами та інструментами, які пропонує брокер.

Розміщується ордер

Робиться це за допомоги брокерської платформи. Зазвичай є можливість встановити різні ордери, як, наприклад, ринкові, лімітні, «стоп» та ін.

Здійснюються регулярне управління та моніторинг

Важливо після набуття акцій відстежувати ключові новини, що можуть впливати на ринок, а також регулярно моніторити вартість цінних паперів. Зазвичай брокерські платформи надають достатній обсяг для отримання потрібних звітів.

Враховуються податкові аспекти

Треба в Україні враховувати передбачені податкові зобов’язання. З цього питання радимо особисто отримати консультацію у бухгалтера чи в податковій. За законом доходи від іноземних інвестицій оподатковуються відповідно до українського законодавства.

Переваги і недоліки інвестування через брокера

Із переваг придбання акцій за допомоги брокера слід відзначити:

відмінний вибір перевірених інструментів для аналізу та торгівлі; доступи до глобальних ринків; зручність та гнучкість; простоту використання; можливість інвестувати в акції чисельних світових компаній та диверсифікувати портфель таким чином; професійну підтримку.

Зауважимо також, що брокери, окрім акцій, можуть пропонувати доступ до ф’ючерсів, облігацій, ETF, опціонів та інших фінінструментів.

Із недоліків придбання акцій за допомогою брокера можна відзначити хіба що збори та комісії. Тому витрати слід врахувати та попередньо обов’язково порівняти. І ще радимо бути уважними в плані регуляторних та юридичних вимог не лише в Україні, а й там, де акції зареєстровані.

Детальніше про інвестиції в іноземні компанії читайте у статті за посиланням нижче:

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