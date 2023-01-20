Як продовжити термін дії тимчасового захисту та отримати фінансову допомогу у Бельгії — Finance.ua

Як продовжити термін дії тимчасового захисту та отримати фінансову допомогу у Бельгії
Біженці з України, які приїхали до Бельгії, повинні оформити Карту А — дозвіл на проживання. Про те, як продовжити документ та подати заявку на отримання фінансової допомоги у країні, пише visitukraine.
Карта А в Бельгії — це дозвіл для проживання, який надається іноземцям з країн, що не є членами ЄС, сюди ж відносяться й українці, що мають статус тимчасового захисту у цій країні. Українці, що прибули в Бельгію після 24 лютого 2022 року, отримували картку А терміном дії до 4 березня 2023.
Як українцям продовжити термін дії дозволу на проживання у Бельгії
З 4 січня 2023 року українці, що мають статус тимчасового захисту в Бельгії, можуть звернутися до муніципалітету за місцем проживання і продовжити термін дії карти А до 4 березня 2024 року.
Подати заявку на продовження карти А можна онлайн на порталі або за телефоном 02 279 22 11.
Необхідні документи та умови оформлення
Для продовження дозволу на проживання в Бельгії вам потрібно надати паспорт, вже наявну у вас карту А, термін дії якої спливає, та фото на білому тлі.
Карту А можна отримати як у стандартні терміни — від 2 до 3 тижнів, так і терміново — наступного дня. Стандартна заявка коштує 25 євро, а термінова 150 євро. Нову картку ви отримаєте у муніципалітеті за місцем вашого проживання.
Фінансова допомога українцям в Бельгії
Українці, що мають статус тимчасового захисту в Бельгії, можуть оформити одноразову та щомісячну виплату. Якщо людина живе сама, вона може отримувати 1100 євро,
дорослі члени однієї родини можуть отримувати по 750 євро,
на дітей виплачують по 100-200 євро, але загальна максимальна сума виплат на родину не може перевищувати 1560 євро.
Для того, щоб отримувати грошову допомогу, потрібно обов’язково виконувати дві вимоги:
• не залишати країну більше, ніж на 28 днів протягом року;
• про кожну поїздку за межі Бельгії попереджати свого соціального інспектора.
Для оформлення заявки на фінансову допомогу потрібно звернутися до найближчого центру соціального забезпечення OCMW/CPAS з паспортом та карткою А.
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