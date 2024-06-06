Як правильно обрати стоматолога та які процедури надорожчі — Finance.ua

Як правильно обрати стоматолога та які процедури надорожчі Сьогодні 20:00 — Світ

Як правильно обрати стоматолога та які процедури надорожчі

У стоматології багато напрямів: терапія, ортодонтія, імплантологія, хірургія та інші. Знайти універсального спеціаліста неможливо, хоча може бути сценарій, коли імплантолог видаляє зуб, який заважає початку його роботи. Та розраховувати, що один фахівець вміє все, не варто. Тож найкраще спрямувати свої сили на пошук не лікаря, а клініки.

Якщо у цьому питанні орієнтуватися виключно на ціни та думати «чим дорожче, тим краще», то відразу готуйтеся до того, що зазнаєте поразки. На першому місці однозначно має бути якість.

Загалом, обираючи стоматологію вперше, оцінити її можна за такими критеріями:

професіоналізм лікарів-стоматологів;

якість лікування;

готовність адміністрації клініки йти назустріч клієнтам;

вартість послуг;

місце розташування;

графік роботи;

наявність гарантій на лікування;

відгуки.

Однак на практиці зробити об'єктивну оцінку за усіма критеріями можливо лише після особистого відвідування клініки. Поки до цього дійде, пацієнти, зазвичай, аналізують запит в Google, а потім вивчають відгуки про ту чи іншу клініку, а також дані з сайту. Можливо, підібрати «свою» клініку і не вдаться з першого разу, але ретельно оцінивши її за вищенаведеними критеріями, можна зробити висновок, чи варто звертатися в той, чи інший лікувальний заклад повторно.

Найдорожчі процедури

Дорожчими, але не менш популярними процедурами є протезування, встановлення імплантів та установка брекет-систем. Це також можна віднести до планового візиту до стоматолога, адже ці послуги вимагають певної підготовки для пацієнта, зокрема і фінансової.

Протезування зубів — найдешевша з цих процедур. Її суть полягає у відновленні пошкоджених або зовсім відсутніх зубів за допомогою спеціальних конструкцій, таких як коронки, мости, вініри тощо.

Ціни можуть коливатися в середньому від 3 тис. грн до 10 тис. грн за коронку, залежно від матеріалів та клініки, в якій виконується робота. Якщо зуб потребує лікування, то очевидно, що вартість буде вищою. У кожному випадку її прораховують індивідуально.

Встановлення брекетів. Вартість фіксації брекет-системи може коливатися від 15 тис. грн до 35 тис. грн. Ціну формує матеріал конструкції - залежно від того, це металева, керамічна чи сапфірова брекет-система. Окремо на етапі підготовки до процедури доведеться заплатити за підготовчі стоматологічні процедури, серед яких можуть бути лікування карієсу, пульпіту або інших наявних захворювань, а також видалення зубних відкладень чи зубів, пластика вуздечок губ і язика тощо.

Встановлення імплантів. Сучасні клініки пропонують спеціальні пакети послуг, ціни на які коливаються від 20 тис. грн до 40 тис. грн за один імплант.

Існують також і комплексні пропозиції з імплантації на 4 або 6 одиницях.

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