Як правильно користуватися газовими пальниками, щоб уникнути пожежі - поради ДСНС — Finance.ua

Як правильно користуватися газовими пальниками, щоб уникнути пожежі - поради ДСНС
Зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками.
Саме на них громадяни частіше за все готують їжу та гріють воду у період відключення електроенергії.
Про це пише Державна служба надзвичайних ситуацій.
Закликаємо приділити особливу увагу вибору пальників та неухильно дотримуватися важливих правил безпеки:
- Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
- Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.
- Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
- Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
- Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.
Як убезпечити свою техніку від відключень електроенергії
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