Як правильно користуватися газовими пальниками, щоб уникнути пожежі - поради ДСНС — Finance.ua

Як правильно користуватися газовими пальниками, щоб уникнути пожежі - поради ДСНС Сьогодні 11:28 — Особисті фінанси

Зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками.

Саме на них громадяни частіше за все готують їжу та гріють воду у період відключення електроенергії.

Про це пише Державна служба надзвичайних ситуацій.

Закликаємо приділити особливу увагу вибору пальників та неухильно дотримуватися важливих правил безпеки:

Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.

Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.

Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.

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