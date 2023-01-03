Як правильно користуватися газовими пальниками, щоб уникнути пожежі - поради ДСНС — Finance.ua
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Як правильно користуватися газовими пальниками, щоб уникнути пожежі - поради ДСНС

Особисті фінанси
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Зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками.
Саме на них громадяни частіше за все готують їжу та гріють воду у період відключення електроенергії.
Про це пише Державна служба надзвичайних ситуацій.
Закликаємо приділити особливу увагу вибору пальників та неухильно дотримуватися важливих правил безпеки:
  • Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
  • Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.
  • Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
  • Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
  • Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.

Як убезпечити свою техніку від відключень електроенергії

За матеріалами:
Finance.ua
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