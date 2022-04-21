Як працюють страхові компанії під час війни? — Finance.ua

Як працюють страхові компанії під час війни?

Вчора 09:35 — Страхування

Як працюють страхові компанії під час війни?

Війна та воєнні дії вносять суттєви корективи і в сферу страхування. Зрозуміло, що виникають питання на кшталт:

Чи здійснюють виплати за полісами оформленими до 24 го лютого?

Чи пропонують нові програми страхування для убезпечення майна та здоров’я громадян?

Як урегулюються страхові випадки: в Україні і за кордоном зараз?

Чи можливо отримати безкоштовну медичну допомогу за страховою програмою, якщо страховий випадок стався на окупованій території?

Чи варто оформлювати туристичне страхування тимчасовим переселенцям?

Чи є війна підставою порушити/не виконувати зобов’язання щодо страхових виплат за чинними угодами?

Куди жалітися, якщо страхова компанія відмовляє у виплаті?

Як працюють страхові компанії та медичні заклади під час війни?

На всі ці та ваші особисті питання щодо медичного, туристичного, корпоративного та інших видів страхування надамо відповід на безкоштовному вебінарі від Finance.ua сьогодні о 12:00

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