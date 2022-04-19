Як працює система страхування України в умовах війни (вебінар) — Finance.ua

Як працює система страхування України в умовах війни (вебінар)

Вчора 09:40 — Страхування

Як працює система страхування України в умовах війни (вебінар)

Війна та воєнні дії вносять суттєви корективи і в сферу страхування. Зрозуміло, що виникають питання на кшталт:

● Чи діють договори страхування під час воєнного стану?

● Чи є війна підставою порушити/не виконувати зобов’язання щодо страхових виплат за чинними угодами?

● Чи діють страхові поліси на окупованих територіях та в зоні бойових дій?

Страхові компанії запевняють, що страхові поліси працюють, але важливо зрозуміти — як саме. Та й взагалі ризики життю, здоров’ю та майна громадян зросли в рази, а чи є можливість укладати нові угоди, які будуть враховувати воєнні обставини. Про все це поговоримо на нашій онлайн зустрічі «Медичне страхування в умовах війни»

В програмі вебінару

Як працює система страхування України в умовах війни:

В якому режимі працюють страхові компанії?

Як покриваються страхові випадки?

Що варто знати клієнтам діючих страхових компаній в Україні і закордоном?

Чи поширюється дія страхових полісів на зони де проводяться бойові дії?

Коли страхова компанія має законне право відмовити у виплаті по страховому полісу?

Куди звертатися якщо страхова компанія неправомірно відмовляє здійснювати виплату за страховою подією?

Добровільне медичне страхування (ДМС):

Чи можна купити поліс ДМС під час війни?

Чи працює корпоративне медичне страхування?

Типи страхових полісів, які медичні послуги покривають, скільки коштує?

Порядок звернення та організація медичної допомоги?

Як працює ДМС, якщо ви вже маєте поліс, але зараз вимушено поїхали проживати у безпечніші регіони України?

Де можна отримати медичну допомогу?

Чи покривається ризик COVID-19 під час війни?

Туристичне страхування для вимушених переселенців:

Чи необхідне медичне страхування при перетині кордону?

Кому і чому рекомендовано оформити туристичне страхування?

Чи підійде поліс, якщо ви залишаєтесь за кордоном на довго?

Чи можна купити поліс вже за кордоном і чи можна продовжити його дію?

Що покриває поліс за кордоном і як він працює?

Страхування від онко, кардіо та нейрологічних хвороб:

Як організовується лікування за кордоном зараз?

Що робити при настанні страхової події за кордоном?

Що це за страхування, ключові відмінності від стандартних ДМС?

Спікери

Ірина Корлиханова — Директор з андерайтингу та методології Альфа Страхування.

Коли: 21 квітня

Час: 12.00 за київським часом

Вартість: безкоштовно

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.