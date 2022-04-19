Як працює система страхування України в умовах війни (вебінар) — Finance.ua
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Як працює система страхування України в умовах війни (вебінар)

Вчора 09:40Страхування
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Як працює система страхування України в умовах війни (вебінар)Як працює система страхування України в умовах війни (вебінар)
Війна та воєнні дії вносять суттєви корективи і в сферу страхування. Зрозуміло, що виникають питання на кшталт:
● Чи діють договори страхування під час воєнного стану?
● Чи є війна підставою порушити/не виконувати зобов’язання щодо страхових виплат за чинними угодами?
● Чи діють страхові поліси на окупованих територіях та в зоні бойових дій?
Страхові компанії запевняють, що страхові поліси працюють, але важливо зрозуміти — як саме. Та й взагалі ризики життю, здоров’ю та майна громадян зросли в рази, а чи є можливість укладати нові угоди, які будуть враховувати воєнні обставини. Про все це поговоримо на нашій онлайн зустрічі «Медичне страхування в умовах війни».

В програмі вебінару

Як працює система страхування України в умовах війни:
  • В якому режимі працюють страхові компанії?
  • Як покриваються страхові випадки?
  • Що варто знати клієнтам діючих страхових компаній в Україні і закордоном?
  • Чи поширюється дія страхових полісів на зони де проводяться бойові дії?
  • Коли страхова компанія має законне право відмовити у виплаті по страховому полісу?
  • Куди звертатися якщо страхова компанія неправомірно відмовляє здійснювати виплату за страховою подією?
Добровільне медичне страхування (ДМС):
  • Чи можна купити поліс ДМС під час війни?
  • Чи працює корпоративне медичне страхування?
  • Типи страхових полісів, які медичні послуги покривають, скільки коштує?
  • Порядок звернення та організація медичної допомоги?
  • Як працює ДМС, якщо ви вже маєте поліс, але зараз вимушено поїхали проживати у безпечніші регіони України?
  • Де можна отримати медичну допомогу?
  • Чи покривається ризик COVID-19 під час війни?
Туристичне страхування для вимушених переселенців:
  • Чи необхідне медичне страхування при перетині кордону?
  • Кому і чому рекомендовано оформити туристичне страхування?
  • Чи підійде поліс, якщо ви залишаєтесь за кордоном на довго?
  • Чи можна купити поліс вже за кордоном і чи можна продовжити його дію?
  • Що покриває поліс за кордоном і як він працює?
Страхування від онко, кардіо та нейрологічних хвороб:
  • Як організовується лікування за кордоном зараз?
  • Що робити при настанні страхової події за кордоном?
  • Що це за страхування, ключові відмінності від стандартних ДМС?

Спікери

Ірина Корлиханова — Директор з андерайтингу та методології Альфа Страхування.
Коли: 21 квітня
Час: 12.00 за київським часом
Вартість: безкоштовно

Зареєструватися можна тут

За матеріалами: Мінфін.com.ua
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