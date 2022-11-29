Як працює ринок онлайн-кредитування в Казахстані — Finance.ua

Як працює ринок онлайн-кредитування в Казахстані Сьогодні 14:32 — Кредит&Депозит

Як працює ринок онлайн-кредитування в Казахстані

Сьогодні на ринку в Казахстані працює близько 25 онлайн-МФО. Більшість з них — іноземні компанії, які прийшли з країн Балтії та росії. З 2020 року цей ринок регулюється Національним банком Казахстану, тому кожна МФО повинна мати відповідну ліцензію.

Докладніше про ринок мікрокредитування розповів під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, CEO SalesDoubler Kazakhstan Женіс Мухієв.

До переваг ринку онлайнового кредитування в Казахстані Женіс Мухієв відносить регуляцію, адже це означає чітко визначені «правила гри», а також економіку, що зростає в середньому на 2-4% на рік.

На думку Мухієва, недоліки, які стримують розвиток цього ринку, — вартість та обсяги внутрішнього фондування, зростання конкуренції з боку банків, тиск регулятора на сектор.

«Починаючи з 2020 року регулятор намагається знижувати ставки. Раніше на місяць можна було стягувати 100%, потім 50%, 25%, у найближчі пару місяців буде вже 20%. Якщо раніше не було якихось лімітів по днях, наприклад, можна було взяти 25% за 5 чи 10 днів, то зараз планують це обмежити. Якщо ти видаєш позику на 5 днів, то максимум, який ти можеш узяти, — 2,5-3%. Це дуже сильно знижує дохідність і привабливість бізнесу», — звертає увагу Женіс Мухієв.

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Ще один негативний момент, який впливає на ринок онлайн-кредитування в Казахстані, — списання боргів. Такі дії регулятора призвели до того, що у близько половини мільйона людей були списані або реструктуризовані кредити:

повне списання 28 тис. людей на суму 1,3 млн дол.;

часткове списання 107 тис. людей на суму 1,5 млн дол.;

реструктуризація 432 тис. людей на суму 72,5 млн дол.

Женіс Мухієв на період 2022-2024 років прогнозує, що на ринку онлайн-кредитування відбудеться:

зниження ставок і, як наслідок, дохідності;

цільова аудиторія звузиться;

через тиск на капітал, а також обмеження регулятора МФО намагатимуться трансформуватися. Близько 10% МФО вже видають позики, які більше схожі на банківські кредити. Двоє гравців ринку вже перебувають у процесі отримання банківської ліцензії.

«За прогнозами, близько 20% ринку загалом залишиться протягом кількох років через усю поточну ситуацію в Казахстані», — зазначив експерт.

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