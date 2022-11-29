Як працює ринок онлайн-кредитування в Казахстані — Finance.ua

Як працює ринок онлайн-кредитування в Казахстані
Сьогодні на ринку в Казахстані працює близько 25 онлайн-МФО. Більшість з них — іноземні компанії, які прийшли з країн Балтії та росії. З 2020 року цей ринок регулюється Національним банком Казахстану, тому кожна МФО повинна мати відповідну ліцензію.
Докладніше про ринок мікрокредитування розповів під час конференції FinTech Ukraine 2022, організованої порталами Finance.ua та Мінфін, CEO SalesDoubler Kazakhstan Женіс Мухієв.
До переваг ринку онлайнового кредитування в Казахстані Женіс Мухієв відносить регуляцію, адже це означає чітко визначені «правила гри», а також економіку, що зростає в середньому на 2-4% на рік.
На думку Мухієва, недоліки, які стримують розвиток цього ринку, — вартість та обсяги внутрішнього фондування, зростання конкуренції з боку банків, тиск регулятора на сектор.
«Починаючи з 2020 року регулятор намагається знижувати ставки. Раніше на місяць можна було стягувати 100%, потім 50%, 25%, у найближчі пару місяців буде вже 20%. Якщо раніше не було якихось лімітів по днях, наприклад, можна було взяти 25% за 5 чи 10 днів, то зараз планують це обмежити. Якщо ти видаєш позику на 5 днів, то максимум, який ти можеш узяти, — 2,5-3%. Це дуже сильно знижує дохідність і привабливість бізнесу», — звертає увагу Женіс Мухієв.
Ще один негативний момент, який впливає на ринок онлайн-кредитування в Казахстані, — списання боргів. Такі дії регулятора призвели до того, що у близько половини мільйона людей були списані або реструктуризовані кредити:
- повне списання 28 тис. людей на суму 1,3 млн дол.;
- часткове списання 107 тис. людей на суму 1,5 млн дол.;
- реструктуризація 432 тис. людей на суму 72,5 млн дол.
Женіс Мухієв на період 2022-2024 років прогнозує, що на ринку онлайн-кредитування відбудеться:
- зниження ставок і, як наслідок, дохідності;
- цільова аудиторія звузиться;
- через тиск на капітал, а також обмеження регулятора МФО намагатимуться трансформуватися. Близько 10% МФО вже видають позики, які більше схожі на банківські кредити. Двоє гравців ринку вже перебувають у процесі отримання банківської ліцензії.
«За прогнозами, близько 20% ринку загалом залишиться протягом кількох років через усю поточну ситуацію в Казахстані», — зазначив експерт.
Поділитися новиною