Як працює перша криптокартка в Україні — Finance.ua

Як працює перша криптокартка в Україні Сьогодні 10:31 — Фінтех і Картки

Як працює перша криптокартка в Україні

За підтримки компанії Мastercard, редакція Finance.ua ділиться цікавими новинами та інсайтами із виступів експертів на конференції FinTech 2022.

Згідно з прогнозами, у 2022 році очікується, що споживачі зроблять операції у криптовалюті обсягом 16 млрд дол. — це й оплати в e-commerce, й P2P-перекази тощо.

Разом з тим близько 10% усіх криптовалютних платежів уже припадає на Східну Європу. А найбільш популярним видом криптовалюти є стейблкоїни.

Про це розповів під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, кофаундер проєкту Weld Money Олексій Бобок.

Weld Money — це український стартап, що прагне поєднати світ криптовалюти з традиційними фінансами.

У вересні 2022 року спільно з Unex Bank та Mastercard команда Weld Money випустила першу в Україні криптовалютну картку. Weld card — це цифрова платіжна картка на базі Debit Mastercard, що дозволяє оплачувати товари та послуги у фізичних магазинах та онлайн, а крім того — знімати готівку в банкоматах, що підтримують технологію безконтактної оплати.

«Перші три банки, з якими ми в тому чи іншому вигляді робили інтеграцію першої криптокартки, з різних причин відмовилися. Тому коли почалася війна, ми фактично починали з самого початку. Але у нас уже були теплі стосунки з акціонерами, керівництвом Unex Bank. Тож 13 квітня ми разом створили робочу групу, а вже 21 квітня запустили благодійну картку Unchain Help Card на основі крипти в колаборації Unchain Fund, Weld Money, Unex Bank на базі технологічного рішення Weld Monеy. Після цього — ми пішли в глибшу інтеграцію з Unex Bank», — згадує Бобок.

Прив’язана weld card до криптовалютного гаманця на платформі Weld Money. Картку можна додати в цифрові гаманці Google/Apple Pay і розраховуватися криптою без необхідності самостійно конвертувати її у звичайну (фіатну) валюту.

Процес повністю автоматизований: еквівалентна сума списується з криптовалютного балансу гаманця Weld Money. Отже, для користувача оплати з криптокарткою Weld не відрізняються від звичайних безготівкових оплат.

«Ви просто заходите в кабінет, авторизуєтесь через Дію, відкриваєте банківський акаунт, підключаєте зручний для вас біржовий гаманець і все, далі — розраховуєтесь нею всюди, де доступні безготівкові оплати», — пояснив Бобок.

За словами Олексія, світовий тренд такий, що чим нестабільніша локальна валюта, тим більше населення країни намагатиметься шукати способи збереження своїх активів або спосіб, хоч і ризиковий, як їх примножити.

Сьогодні Україна, В’єтнам, Філіппіни, Індія і Пакистан посідають перші сходинки за кількістю користувачів криптовалюти. І це дуже показово саме для країн з економікою, що розвивається, бо свідчить про більшу відкритість до інновацій.

«Наприклад, у Пакистані криптоаудиторія складає вже близько 20 млн, а Україна цього року посіла третє місце в топі країн з використання крипти, обійшовши при цьому США, що посідає п’яте місце. Криптоіндустрія в нашій країні нарощує м’язи дедалі більше, і цьому сприяє все: від відкритості українців використовувати інноваційні платіжні інструменти та сервіси у своєму житті, до створення сприятливих умов на законодавчому рівні», — резюмував Бобок.

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