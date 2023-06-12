Як працює алгоритм інстаграму: ТОП-10 тих, хто заробляє найбільше — Finance.ua

Як працює алгоритм інстаграму: ТОП-10 тих, хто заробляє найбільше Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Як працює алгоритм інстаграму: ТОП-10 тих, хто заробляє найбільше

Як працює алгоритм інстаграму? Це найбільший секрет компанії, але водночас він завжди знаходиться на очах. Алгоритму інстаграму потрібно якось зрозуміти, який саме контент сподобається користувачам.

Для цього використовують реакції людей, які це вже побачили: лайки, надсилання іншим користувачам, коментарі. Навіть якщо користувач нічого не «лайкав», а просто затримався на чомусь конкретному, переглядаючи стрічку, це сигнал для алгоритму, що є щось цікаве.

І такий контент буде показаний більшій кількості людей. Чим більше реакцій — тим більше шансів.

Що важливо, а що ні? Що цікаво, а що не дуже? Усе це визначають самі користувачі, алгоритм реагує з їхні дії.

«Блог — це частина життя. Він має стати для вас щоденним заняттям, а не тимчасовим проектом. Особисто у мене звичка ділитися користю чи розважальним контентом щодня. Думати про те, що розповісти підписникам, та підтримувати активність» — Ксюша Губанова, інстаграм-блогерка та підприємець із понад 20 тис. підписників.

Аліна Шух, чемпіонка та рекордсменка світу U20, а сьогодні й успішна інстаграм-блогерка: «Я завжди експериментую. Ведення блогу — це безперервний процес тестування гіпотез. Щось спрацьовує, щось не спрацьовує. За 2 роки ведення блогу я вже навчилася розуміти, який контент викликатиме більше емоцій і охоплюватиме велику аудиторію, який контент працюватиме на майбутні продажі, а який розкриватиме мою експертність. Зараз моя стратегія полягає у балансі всіх типів контенту. Важливо, щоб кожен із них виконував свою роботу ефективно. Звісно, не одразу все виходило. Я дивлюся свої старі пости і розумію, що дуже багато давала зайвої, іноді складної інформації. Тим самим відштовхувала людей. Але я не вивела б свою робочу контент стратегію, якби не помилялася. Не помиляються лише ті, хто нічого не робить».

На який заробіток може розраховувати інстаграм блогер? Якщо поглянути на статистику зірок інстаграму, їхні доходи дуже високі. Отримати мільйон за один рекламний пост — не проблема, більше двох мільйонів — теж.

Щоправда, для того, щоб заробляти такі гроші, потрібно бути Кріштіану Роналду або Селеною Гомес. І, відповідно, мати сотні мільйонів підписників.

Більшість топових інфлюенсерів стали відомими до того, як обзавелися акаунтом в інстаграмі. Згідно з даними сервісу hopperhq.com, 81% найуспішніших інстаграм блогерів — це музиканти, спортсмени чи актори. Лише 19% робили кар'єру саме в інстаграмі.

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