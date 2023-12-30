Як працюватимуть Укрпошта та Meest на Новий рік: графік роботи — Finance.ua
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Як працюватимуть Укрпошта та Meest на Новий рік: графік роботи

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Власні поштові відділення Meest працюватимуть за скороченим графіком 31 грудня — з 09:00 до 16:00. 1 січня — вихідний. Водночас партнерські відділення у святкові дні працюватимуть згідно з графіками локацій, на яких вони розташовані.
При цьому адресна доставка не буде виконуватись 31.12.23 та 01.01.24.
31 грудня усі відділення «Укрпошти» по Україні будуть працювати за звичайним графіком, без змін. При цьому 1 січня 2024 року відділення будуть зачиненні, запланований повний вихідний.

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За матеріалами:
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