Як працюватимуть лікарні в умовах блекауту: відповідь Ляшка — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як працюватимуть лікарні в умовах блекауту: відповідь Ляшка

122
Українські лікарні не закриватимуться навіть в умовах блекауту, але медустановам потрібно скоротити кількість приміщень, що використовуються.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
«Лікарні не закриватимуть, але у певних лікарнях буде переглянуто підхід та оптимізовано використання приміщень для того, щоб сконцентрувати все на менших площах», — заявив Ляшко.
За його словами, оптимізація приміщень дозволить легше пройти осінньо-зимовий період, у тому числі із настанням великих холодів.
«Коли менша площа, її простіше опалювати, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання», — зазначив міністр.
Він також підкреслив, що МОЗ визначило два рівні лікарень: клініки, які можуть працювати без централізованого енергопостачання, та клініки, які можуть працювати без централізованого тепла та централізованого водопостачання.
«Саме на цих лікарнях і сформується основна мережа медустанов, які у цей складний осінньо-зимовий період мають забезпечити медичну допомогу. Ми розуміємо, що у цих лікарнях на 100% працюватиме все обладнання, яке підключатиметься до енергопостачання», — додав глава МОЗ.
Раніше Ляшко заявив, що медустанови України отримали понад 400 станцій Starlink, щоб мати можливість працювати з електронною системою охорони здоров’я та мати доступ до інтернету.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.