Як подолати труднощі під час планування особистого бюджету — Finance.ua

Як подолати труднощі під час планування особистого бюджету Сьогодні 12:15 — Особисті фінанси

Як подолати труднощі під час планування особистого бюджету, Фото: freepik

Під час складання особистого бюджету можуть виникнути певні труднощі. Проте варто памʼятати, цей процес починається з контролю над доходами та витратами та допомагає в подальшому ефективно управляти грошима, уникати боргів та досягати фінансових цілей.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , які проблеми можуть виникнути у процесі.

5 кроків для складання бюджету

Визначте свої доходи. Якщо ваш дохід нестабільний, розраховуйте бюджет на основі мінімального доходу за останні 6 місяців.

Читайте також Що заважає жінкам виходити на ринок праці (дослідження)

Проаналізуйте витрати. Використовуйте додатки для фінансового обліку, Excel-таблицю або звичайний блокнот.

Встановіть фінансові цілі. Без мети бюджет стає просто списком витрат. Чим конкретніша мета, тим легше її досягти.

Наприклад, замість «хочу заощаджувати» сформулюйте «відкладати 500 грн щомісяця на оплату курсу навчання».

Виберіть зручну систему бюджету. Розпочати процес заощадження часто нелегко, спробуйте використати принцип «спочатку заплати собі» — автоматично відкладайте 5% доходу одразу після отримання.

Читайте також Сплати спочатку собі: як ця звичка допоможе вам розбагатіти

Контролюйте та коригуйте бюджет. Раз на квартал переглядайте свої фінансові цілі та коригуйте бюджет відповідно нових умов.

Які труднощі можуть виникнути при складанні бюджету

Підсвідомий страх обмежень, коли бюджет сприймається як щось, що «забороняє» витрачати гроші, хоча насправді він допомагає розпоряджатися ними розумніше.

Недооцінка витрат — часто люди не враховують дрібні щоденні покупки, які накопичуються у великі суми.

Читайте також За які борги українців вносять до Єдиного реєстру боржників (інфографіка)

Перфекціонізм та надмірний контроль — спроби «ідеально» планувати кожну копійку можуть призвести до виснаження і швидкої відмови від ведення бюджету.

Невміння враховувати непередбачені витрати — початківці часто не закладають у бюджет резервні кошти на раптові витрати (ремонт, ліки, подарунки).

Нереалістичні очікування — бажання одразу заощаджувати великі суми може призвести до розчарування, якщо це не вдається.

Як подолати ці труднощі:

сприймайте бюджет як інструмент свободи, а не обмежень;

реалістично оцінюйте свої витрати, ведіть облік хоча б протягом місяця;

закладайте в бюджет 5% на непередбачені витрати;

дотримуйтесь принципу «малих кроків» — почніть із заощадження 5% доходу.

Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.