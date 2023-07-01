Як почуваються українські діти у різних країнах ЄС — Finance.ua

Як почуваються українські діти у різних країнах ЄС Сьогодні 14:13 — Особисті фінанси

Як почуваються українські діти у різних країнах ЄС

Станом на червень 2023 року загальна кількість українських біженців, зареєстрованих у Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Республіці Молдова, Румунії та Словаччині, досягла 1 902 685 осіб.

У той час як Польща прийняла найбільшу кількість біженців, майже 1 мільйон українців станом на червень 2023 року, Чехія приймає найбільшу кількість біженців на душу населення серед семи досліджених країн, із понад 350 000 українських біженців серед загального населення в 10,5 мільйона.

Про це йдеться в статті , що висвітлює ключову освітню політику та відповіді на дані для задоволення потреб українських біженців, показуючи багатообіцяючі практики та прогалини, які були виявлені під час комплексного дослідження.

Освіта

Приблизний загальний рівень охоплення українських біженців початковою та середньою освітою в семи країнах становить 43%, коливаючись від 4% до 59% у кожній країні, тобто 6 із 10 дітей не навчаються в школах приймаючої країни.

Мова

Існують численні перешкоди для доступу до освіти, однак сім'ї в усіх семи країнах відзначають мову як ключову перешкоду. Наприклад, в Угорщині 6 з 10 українських біженців не розмовляють угорською мовою, а в Румунії ця цифра перевищує 7 з 10.

У Румунії Міністерство освіти видало процедурні вказівки, які звільняють українських учнів від вимог національного іспиту для переходу до 9-го класу та дозволяють розширити кількість зарахованих. Там, де доступні дані для відстеження впровадження політики, є позитивні ознаки покращення доступу та якості освіти.

У Чехії дані Міністерства освіти свідчать про збільшення зайнятості українських громадян у дитячих садках, початкових і середніх школах та консерваторіях на 34% з початку 2022/2023 навчального року, що демонструє успіх політичних заходів, спрямованих на сприяти працевлаштуванню українського педагогічного та непедагогічного персоналу.

Які проблеми

Найбільше дітей біженців пішли до шкіл у Польщі. Загалом у цій країні перебувають 992 670 біженців, з них 33% - діти шкільного віку. З них до шкіл було зараховано 55% (181 770), а 27% використовують Всеукраїнську школу онлайн. У Польщі дітям не вистачає шкільного приладдя та комп’ютерної техніки.

У Чехії з 341 417 біженців 28% - діти. До місцевих шкіл пішли 54% (51 282). Для навчання дітям не вистачає шкільного приладдя, комп’ютерної техніки та мовних курсів.

У Болгарії проживають 169 575 українських біженців. Із них 38% дітей шкільного віку. У грудні 2022 року у болгарських школах навчалося 2250 дітей (3%). Майже 400 дітей також відвідували курси мовної підтримки.

У Румунії із 131 462 біженців діти шкільного віку становлять 26%. Станом на березень 2023 року в румунських школах навчалося 4008 українських дітей (11%). 71% використовують платформу онлайн-школи України. Проблеми із зарахуванням до шкіл пояснюються мовним бар'єром, наміром повернутися до України. При цьому потрібна підтримка: курси мов, транспорт, ноутбуки, доступ в інтернет.

У Словаччині знайшли прихисток 102 090 українців. Дітей шкільного віку у тому числі - 25%. До школи пішли 59% дітей (15 000). Освіта для дітей-біженців зі статусом тимчасового захисту не є обов’язковою. Серед проблем називаються мовний бар'єр та відсутність фізичної підготовки у школах. Діти потребують курсів мови та ноутбуків.

В Угорщині отримали захист 52 335 біженців із України. У тому числі 34% - діти шкільного віку (4965). До дитсадків та шкіл пішли 7975 дітей (28%). Основна проблема — мовний бар'єр. Діти також потребують мовних курсів, ноутбуків та шкільного приладдя.

У Молдові зареєстровано 109 645 біженців із України. Дітей шкільного віку — 44%. До школи пішли лише 4% (1862). 62% відвідують онлайн-заняття з української школи. Основні перешкоди для освіти — мовний бар'єр та намір повернутися до України.

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