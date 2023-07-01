Як почуваються українські діти у різних країнах ЄС — Finance.ua

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Як почуваються українські діти у різних країнах ЄС

Особисті фінанси
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Як почуваються українські діти у різних країнах ЄС
Як почуваються українські діти у різних країнах ЄС
Станом на червень 2023 року загальна кількість українських біженців, зареєстрованих у Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Республіці Молдова, Румунії та Словаччині, досягла 1 902 685 осіб.
У той час як Польща прийняла найбільшу кількість біженців, майже 1 мільйон українців станом на червень 2023 року, Чехія приймає найбільшу кількість біженців на душу населення серед семи досліджених країн, із понад 350 000 українських біженців серед загального населення в 10,5 мільйона.
Про це йдеться в статті, що висвітлює ключову освітню політику та відповіді на дані для задоволення потреб українських біженців, показуючи багатообіцяючі практики та прогалини, які були виявлені під час комплексного дослідження.
Як почуваються українські діти у різних країнах ЄС

Освіта

Приблизний загальний рівень охоплення українських біженців початковою та середньою освітою в семи країнах становить 43%, коливаючись від 4% до 59% у кожній країні, тобто 6 із 10 дітей не навчаються в школах приймаючої країни.

Мова

Існують численні перешкоди для доступу до освіти, однак сім'ї в усіх семи країнах відзначають мову як ключову перешкоду. Наприклад, в Угорщині 6 з 10 українських біженців не розмовляють угорською мовою, а в Румунії ця цифра перевищує 7 з 10.
У Румунії Міністерство освіти видало процедурні вказівки, які звільняють українських учнів від вимог національного іспиту для переходу до 9-го класу та дозволяють розширити кількість зарахованих. Там, де доступні дані для відстеження впровадження політики, є позитивні ознаки покращення доступу та якості освіти.
У Чехії дані Міністерства освіти свідчать про збільшення зайнятості українських громадян у дитячих садках, початкових і середніх школах та консерваторіях на 34% з початку 2022/2023 навчального року, що демонструє успіх політичних заходів, спрямованих на сприяти працевлаштуванню українського педагогічного та непедагогічного персоналу.

Які проблеми

Найбільше дітей біженців пішли до шкіл у Польщі. Загалом у цій країні перебувають 992 670 біженців, з них 33% - діти шкільного віку. З них до шкіл було зараховано 55% (181 770), а 27% використовують Всеукраїнську школу онлайн. У Польщі дітям не вистачає шкільного приладдя та комп’ютерної техніки.
У Чехії з 341 417 біженців 28% - діти. До місцевих шкіл пішли 54% (51 282). Для навчання дітям не вистачає шкільного приладдя, комп’ютерної техніки та мовних курсів.

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У Болгарії проживають 169 575 українських біженців. Із них 38% дітей шкільного віку. У грудні 2022 року у болгарських школах навчалося 2250 дітей (3%). Майже 400 дітей також відвідували курси мовної підтримки.
У Румунії із 131 462 біженців діти шкільного віку становлять 26%. Станом на березень 2023 року в румунських школах навчалося 4008 українських дітей (11%). 71% використовують платформу онлайн-школи України. Проблеми із зарахуванням до шкіл пояснюються мовним бар'єром, наміром повернутися до України. При цьому потрібна підтримка: курси мов, транспорт, ноутбуки, доступ в інтернет.

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У Словаччині знайшли прихисток 102 090 українців. Дітей шкільного віку у тому числі - 25%. До школи пішли 59% дітей (15 000). Освіта для дітей-біженців зі статусом тимчасового захисту не є обов’язковою. Серед проблем називаються мовний бар'єр та відсутність фізичної підготовки у школах. Діти потребують курсів мови та ноутбуків.
В Угорщині отримали захист 52 335 біженців із України. У тому числі 34% - діти шкільного віку (4965). До дитсадків та шкіл пішли 7975 дітей (28%). Основна проблема — мовний бар'єр. Діти також потребують мовних курсів, ноутбуків та шкільного приладдя.
У Молдові зареєстровано 109 645 біженців із України. Дітей шкільного віку — 44%. До школи пішли лише 4% (1862). 62% відвідують онлайн-заняття з української школи. Основні перешкоди для освіти — мовний бар'єр та намір повернутися до України.
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За матеріалами:
Finance.ua
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