Як підприємства адаптувалися до обстрілів та відключень світла (дослідження) — Finance.ua

Як підприємства адаптувалися до обстрілів та відключень світла (дослідження) Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Як підприємства адаптувалися до обстрілів та відключень світла (дослідження)

Українські підприємства продовжують зазнавати впливу та наслідків російських обстрілів, однак поступово адаптуються до роботи в таких умовах.

Про це свідчать результати опитування опублікував Інститут економічних досліджень (ІЕД).

Зокрема як показують результати опитування, попри перешкоди, частка підприємств, які працюють майже на повну потужність (75%-99%) залишилася на рівні попереднього місяця (44% в грудні проти 43% в листопаді).

Перешкоди для ведення бізнесу

У грудні 2022 року перебої з електроенергією другий місяць поспіль очолили список перешкод для ведення бізнесу. Частка респондентів, які повідомили про перебої з електроенергією як про перешкоду для ведення бізнесу, дещо зросла з 78% у листопаді до 80% у грудні 2022 року.

Інфографіка: ier.com.ua

«Єдиною причиною, чому ця перешкода вийшла на перше місце, є російський ракетний терор. Тому що у вересні частка тих, хто скаржився на перебої з доступом до електрики, становила лише 4%. У жовтні, коли почалася перша атака на українську інфраструктуру, ми бачимо суттєве зростання цієї перешкоди», — зазначала виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Попри російську атаку, бізнес не збільшив рівень страху щодо власної безпеки. У грудні частка підприємств, які повідомили про проблему, пов’язану з небезпекою для роботи, залишається без суттєвих змін порівняно з листопадом, та становить 47%.

Інфографіка: ier.com.ua

Втрати через відключення електроенергії

Через масові включення електропостачання більшість — 86% підприємств — тимчасово призупиняли роботу, а лише 14% — не мали відключень. Загалом через відключення електроенергії підприємства втратили п’яту частину робочого часу — 21%.

«Однак значна частина бізнесу змогла налагодити роботу навіть в таких умовах відключень електропостачання. Зокрема, третина опитаних не працювали менш як 10% часу, а 26% — не працювали на 11-25%. І лише 6% підприємств не працювали більш ніж половина часу (51-100%)», — додав старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Втрати часу через відключення електроенергії корелюють з короткотерміновими очікуваннями бізнесу: третина бізнесу планує скорочення виробництва на найближчі три місяці. Водночас проблеми зі світлом менше впливають на довгострокові очікування бізнесу.

Інфографіка: ier.com.ua

Більшість опитаних — 77% — гірше оцінюють фінансово-економічне становище підприємства у грудні, порівняно з аналогічним періодом минулого 2021 року.

Водночас скорочується невизначеність у перспективі трьох та шести місяців. Суттєво скоротився відсоток тих, хто не зміг дати прогнози у перспективі 3-4 місяців.

«Бізнес приймає певні рішення і стає більш готовим. Більша визначеність не означає, що все буде дуже добре. Це означає більше розуміння напрямку руху», — підкреслила Оксана Кузяків.

Інфографіка: ier.com.ua

Зростання виробництва

Також, як показало опитування, у грудні, порівняно з листопадом, частка підприємств, які планували зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, зросла майже вдвічі — з 17% до 32%.

Водночас частка підприємств, які планували скоротити виробництво, зменшилася з 13,4% у листопаді до 11,7% у грудні.

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