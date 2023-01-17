Як підприємства адаптувалися до обстрілів та відключень світла (дослідження) — Finance.ua
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Як підприємства адаптувалися до обстрілів та відключень світла (дослідження)

Особисті фінанси
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Як підприємства адаптувалися до обстрілів та відключень світла (дослідження)
Як підприємства адаптувалися до обстрілів та відключень світла (дослідження)
Українські підприємства продовжують зазнавати впливу та наслідків російських обстрілів, однак поступово адаптуються до роботи в таких умовах.
Про це свідчать результати опитування опублікував Інститут економічних досліджень (ІЕД).
Зокрема як показують результати опитування, попри перешкоди, частка підприємств, які працюють майже на повну потужність (75%-99%) залишилася на рівні попереднього місяця (44% в грудні проти 43% в листопаді).

Перешкоди для ведення бізнесу

У грудні 2022 року перебої з електроенергією другий місяць поспіль очолили список перешкод для ведення бізнесу. Частка респондентів, які повідомили про перебої з електроенергією як про перешкоду для ведення бізнесу, дещо зросла з 78% у листопаді до 80% у грудні 2022 року.
Інфографіка: ier.com.ua
Інфографіка: ier.com.ua
«Єдиною причиною, чому ця перешкода вийшла на перше місце, є російський ракетний терор. Тому що у вересні частка тих, хто скаржився на перебої з доступом до електрики, становила лише 4%. У жовтні, коли почалася перша атака на українську інфраструктуру, ми бачимо суттєве зростання цієї перешкоди», — зазначала виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Попри російську атаку, бізнес не збільшив рівень страху щодо власної безпеки. У грудні частка підприємств, які повідомили про проблему, пов’язану з небезпекою для роботи, залишається без суттєвих змін порівняно з листопадом, та становить 47%.
Інфографіка: ier.com.ua
Інфографіка: ier.com.ua

Втрати через відключення електроенергії

Через масові включення електропостачання більшість — 86% підприємств — тимчасово призупиняли роботу, а лише 14% — не мали відключень. Загалом через відключення електроенергії підприємства втратили п’яту частину робочого часу — 21%.
«Однак значна частина бізнесу змогла налагодити роботу навіть в таких умовах відключень електропостачання. Зокрема, третина опитаних не працювали менш як 10% часу, а 26% — не працювали на 11-25%. І лише 6% підприємств не працювали більш ніж половина часу (51-100%)», — додав старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.
Втрати часу через відключення електроенергії корелюють з короткотерміновими очікуваннями бізнесу: третина бізнесу планує скорочення виробництва на найближчі три місяці. Водночас проблеми зі світлом менше впливають на довгострокові очікування бізнесу.
Інфографіка: ier.com.ua
Інфографіка: ier.com.ua
Більшість опитаних — 77% — гірше оцінюють фінансово-економічне становище підприємства у грудні, порівняно з аналогічним періодом минулого 2021 року.
Водночас скорочується невизначеність у перспективі трьох та шести місяців. Суттєво скоротився відсоток тих, хто не зміг дати прогнози у перспективі 3-4 місяців.
«Бізнес приймає певні рішення і стає більш готовим. Більша визначеність не означає, що все буде дуже добре. Це означає більше розуміння напрямку руху», — підкреслила Оксана Кузяків.
Інфографіка: ier.com.ua
Інфографіка: ier.com.ua

Зростання виробництва

Також, як показало опитування, у грудні, порівняно з листопадом, частка підприємств, які планували зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, зросла майже вдвічі — з 17% до 32%.
Водночас частка підприємств, які планували скоротити виробництво, зменшилася з 13,4% у листопаді до 11,7% у грудні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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