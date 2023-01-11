Як підприємці Київської області оцінюють роботу свого бізнесу під час війни (інфографіка) — Finance.ua

Як підприємці Київської області оцінюють роботу свого бізнесу під час війни (інфографіка) Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Як підприємці Київської області оцінюють роботу свого бізнесу під час війни (інфографіка)

Бізнес Київщини на понад 30% покращив оцінки фінансово-економічної ситуації на своїх підприємствах у порівнянні з жовтнем 2022 року.

Такі висновки звіту за результатами сьомого опитування керівників підприємств Київської області, що проводить Департамент економіки Київської ОВА спільно з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій щомісячно.

Як показали результати опитування, 50% підприємств пристоличного регіону працюють на майже повну, повну або навіть вищу за повну потужність, порівняно з довоєнним періодом (47% на рівні країни).

Інфографіка: ier.com.ua

Також не було зафіксовано жодного респондента, який би повідомив про зупинку роботи підприємства.

Щодо перешкод, що ускладнювали роботу бізнесу:

на першому місці знаходяться перебої з електро-, водо- або теплопостачанням (82% — в регіоні, 78% — в інших областях);

на другій сходинці — проблема небезпеки для роботи (59% — в регіоні, 68% — по Україні);

на третій позиції — складнощі з перевезенням сировини/товарів територією України (32% — в регіоні, 46% — по Україні).

Інфографіка: ier.com.ua

Варто зазначити, що також зменшилася частка тих, хто не зміг дати прогноз на наступні пів року. Вона складає 31,8% замість попередніх 47,8%. По Україні в цілому такий показник знизився до 43,8% із 45,9%.

Інфографіка: ier.com.ua

Частка підприємств, які збільшували обсяги виробництва, в листопаді становила 27,3%. У жовтні такий показник становив 30,4%. Для порівняння, на рівні країни збільшували обсяги виробництва лише 8,3% опитаних. Очікували збільшення виробництва 66,7% підприємств.

Частка керівників підприємств Київської області, які оцінили державну політику з підтримки бізнесу нейтрально, склала 68% (46% — по Україні). Відсоток позитивних оцінок серед представників бізнесу Київщини становить 14%, а негативних — 9%.

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