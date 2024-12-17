Як перевести гроші через криптобіржі та криптообмінники — Finance.ua

Як перевести гроші через криптобіржі та криптообмінники Сьогодні 14:26 — Особисті фінанси

Як перевести гроші через криптобіржі та криптообмінники

Для українців було сюрпризом те, що далеко не всі закордонні банки мають можливість через систему онлайн-банкінгу переказати гроші за межі країни. Тому перед тим, як це робити, потрібно з’ясувати, який саме банк має потрібну опцію та скільки вона коштує, адже ціна за переказ може бути дуже високою.

Те саме стосується і переказів з України — потрібно, щоб банк, у який ви надсилаєте кошти, ці кошти зарахував на картку клієнта і не довелося потім їх шукати.

Ще один спосіб переказати гроші через кордон — криптобіржі або криптообмінники. Формально тут діє обмеження у 100 тис. гривень на місяць, однак на більшості криптобірж можна продати криптовалюту напряму клієнту (або купити її в нього), і це досить просто — інструкцію, як це зробити, можна знайти на тій же біржі або в інтернеті.

Крім того, ніхто не скасовував діяльність криптообмінників, хоча ця операція й досить ризикована. Однак жодних лімітів тут немає, а, включивши здоровий глузд і виявивши обережність, ризику можна уникнути.

З допомогою криптообмінника можна покласти гроші як на власний крипторахунок, так і відразу переказати іншій особі. Послуга коштує в межах 1% від суми.

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