Як перевести гроші через криптобіржі та криптообмінники — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як перевести гроші через криптобіржі та криптообмінники

Особисті фінанси
41
Як перевести гроші через криптобіржі та криптообмінники
Як перевести гроші через криптобіржі та криптообмінники
Для українців було сюрпризом те, що далеко не всі закордонні банки мають можливість через систему онлайн-банкінгу переказати гроші за межі країни. Тому перед тим, як це робити, потрібно з’ясувати, який саме банк має потрібну опцію та скільки вона коштує, адже ціна за переказ може бути дуже високою.
Те саме стосується і переказів з України — потрібно, щоб банк, у який ви надсилаєте кошти, ці кошти зарахував на картку клієнта і не довелося потім їх шукати.
Ще один спосіб переказати гроші через кордон — криптобіржі або криптообмінники. Формально тут діє обмеження у 100 тис. гривень на місяць, однак на більшості криптобірж можна продати криптовалюту напряму клієнту (або купити її в нього), і це досить просто — інструкцію, як це зробити, можна знайти на тій же біржі або в інтернеті.
Крім того, ніхто не скасовував діяльність криптообмінників, хоча ця операція й досить ризикована. Однак жодних лімітів тут немає, а, включивши здоровий глузд і виявивши обережність, ризику можна уникнути.
З допомогою криптообмінника можна покласти гроші як на власний крипторахунок, так і відразу переказати іншій особі. Послуга коштує в межах 1% від суми.
Читайте більше в нашій статті:

Як переказати гроші в Європу з України та навпаки

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.