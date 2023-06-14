Як переселенцям отримати безкоштовну допомогу юристів — Finance.ua

Як переселенцям отримати безкоштовну допомогу юристів Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Як переселенцям отримати безкоштовну допомогу юристів

У мешканців територій, які звільняють від окупантів Збройні сили України, виникає багато правових проблем. Їм потрібна юридична допомога, зокрема, щоб відновити втрачені документи, звернутися по компенсацію за зруйноване житло чи навіть для пошуку рідної людини, яка зникла безвісти.

Про те, як жителям деокупованих населених пунктів звернутися до системи безоплатної правової допомоги розповідає Безоплатна правова допомога.

З-поміж найбільш поширених питань, з якими до юристів системи БПД звертаються мешканці звільнених територій, — відновлення втрачених документів. У цьому випадку юристи порадять, куди саме необхідно звернутися, щоб отримати новий документ, розкажуть, які папери слід зібрати для оформлення, до прикладу, нового паспорта чи відновлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно.

Власники пошкодженого чи знищеного майна часто потребують юридичної допомоги, щоб звернутися по компенсацію. Як правильно зафіксувати пошкодження чи знищення, куди подати звернення, що може бути доказами пошкодження чи знищення — розʼяснять фахівці системи БПД.

Зазначимо, що всі громадяни України та особи, які перебувають під юрисдикцією України, можуть отримати юридичні консультації та розʼяснення законодавства (первинну правову допомогу) в системі безоплатної правової допомоги.

Перелік осіб, які мають право на вторинну правову допомогу, тобто послуги з представництва інтересів у судах та інших органах чи допомогу в підготовці процесуальних документів, визначає Закон України «Про безоплатну правову допомогу». До таких людей, зокрема, належать:

внутрішньо переміщені особи;

малозабезпечені люди (з середньомісячним доходом менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб);

люди з інвалідністю (з доходом менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, з 3 серпня 2023 року — з доходом менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб);

ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту;

постраждалі від домашнього насильства;

діти.

Отримати безоплатну правову допомогу можна:

телефоном у контактному центрі системи БПД 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні); номер для дзвінків з-за кордону +38 (044) 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону — за тарифами оператора зв’язку). Юристи на зв’язку в будні з 8:00 до 18:00;

зателефонувавши до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за допомогою Telegram t.me/+380 677 213 103;

у Telegram-чат https://t.me/LegalAidUkraineBot (кнопка «Отримати консультацію»);

у одному з бюро правової допомоги, які утворені та функціонують по всій території України (адреси бюро можна дізнатися за посиланням: https://bit.ly/bpd_buro).

Готові правові консультації з актуальних питань розміщені на довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid»: https://bit.ly/45vc6XJ

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