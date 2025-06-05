Як перенести номер мобільного до оператора lifecell — Finance.ua

Як перенести номер мобільного до оператора lifecell Сьогодні 20:03

Як перенести номер мобільного до оператора lifecell

Мобільний номер вже давно став чимось більшим, ніж просто засобом зв’язку. Сьогодні він часто є ключем до кар’єрних зв’язків, онлайн-банкінгу, цифрової ідентифікації та доступу до фінансових сервісів. Через це втрата номера або його зміна може створити чимало незручностей.

Проте українці можуть зберігати власні телефонні номери навіть у разі відмови від послуг конкретного оператора. Розповідаємо, як перенести номер мобільного до lifecell.

За даними НКЕК лише за 2024 рік до мережі оператора lifecell приєдналося понад 260 тисяч абонентів — це майже 80% від усіх, хто скористався послугою MNP.

Як йдеться у статті Finance.ua, перейти від будь-якого українського оператора до lifecell з повним збереженням номера може будь-який користувач.

Для цього йому достатньо виконати три кроки.

1. Подати заявку та пройти ідентифікацію через BankID/КЕП. Зробити це можна самостійно в онлайн на https://mnp.lifecell.ua/uk/mnp/

Якщо варіант не підходить, якщо з’являються складнощі, можна зробити це в магазині lifecell за наявності документа, що підтверджує особу.

2. Далі слід придбати SIM-картку lifecell.

Вона обов’язкова для перенесення номера. Придбати її можна нову в будь-якому магазині lifecell. Можна отримати безкоштовно у вигляді eSIM, якщо телефон підтримує такий формат картки

Ще в lifecell передбачена доволі цікава послуга, що має назву «Закріплений номер».

Сенс в перенесенні на активну SIM-карту lifecell номера іншого мобільного оператора зі збереженням поточного номера lifecell. Так абонент може користуватися двома номерами на одній SIM-карті за єдиним тарифним планом.

Якщо перенесення номера робитимете самостійно, не активуйте та не вставляйте нову SIM-карту lifecell у телефон, поки не зробите її прив’язку до заявки на зміну номера. Лише після отримання SMS про те, що процес перенесення розпочато, можна вставляти картку чи додавати у вигляді eSIM у телефон.

Зручно, що абонент самостійно обирає собі дату та час для переходу до нової мережі, сам визначає, коли припиняє користуватиметься послугами попереднього оператора. Перехід до lifecell з власним номером можливий вже наступного дня після подання заявки в робочі години державної Центральної бази даних.

А про те, як перейти до інших операторів і при цьому зберегти свій номер — читайте у статті за посиланням.

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