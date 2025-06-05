Як перенести номер мобільного до оператора lifecell — Finance.ua
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Як перенести номер мобільного до оператора lifecell

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Як перенести номер мобільного до оператора lifecell
Як перенести номер мобільного до оператора lifecell
Мобільний номер вже давно став чимось більшим, ніж просто засобом зв’язку. Сьогодні він часто є ключем до кар’єрних зв’язків, онлайн-банкінгу, цифрової ідентифікації та доступу до фінансових сервісів. Через це втрата номера або його зміна може створити чимало незручностей.
Проте українці можуть зберігати власні телефонні номери навіть у разі відмови від послуг конкретного оператора. Розповідаємо, як перенести номер мобільного до lifecell.
За даними НКЕК лише за 2024 рік до мережі оператора lifecell приєдналося понад 260 тисяч абонентів — це майже 80% від усіх, хто скористався послугою MNP.
Як йдеться у статті Finance.ua, перейти від будь-якого українського оператора до lifecell з повним збереженням номера може будь-який користувач.
Для цього йому достатньо виконати три кроки.
1. Подати заявку та пройти ідентифікацію через BankID/КЕП. Зробити це можна самостійно в онлайн на https://mnp.lifecell.ua/uk/mnp/.
Як перенести номер мобільного до оператора lifecell
Якщо варіант не підходить, якщо з’являються складнощі, можна зробити це в магазині lifecell за наявності документа, що підтверджує особу.
2. Далі слід придбати SIM-картку lifecell.
Вона обов’язкова для перенесення номера. Придбати її можна нову в будь-якому магазині lifecell. Можна отримати безкоштовно у вигляді eSIM, якщо телефон підтримує такий формат картки.
Як перенести номер мобільного до оператора lifecell
Як перенести номер мобільного до оператора lifecell
Як перенести номер мобільного до оператора lifecell
Як перенести номер мобільного до оператора lifecell
Ще в lifecell передбачена доволі цікава послуга, що має назву «Закріплений номер».
Сенс в перенесенні на активну SIM-карту lifecell номера іншого мобільного оператора зі збереженням поточного номера lifecell. Так абонент може користуватися двома номерами на одній SIM-карті за єдиним тарифним планом.
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Якщо перенесення номера робитимете самостійно, не активуйте та не вставляйте нову SIM-карту lifecell у телефон, поки не зробите її прив’язку до заявки на зміну номера. Лише після отримання SMS про те, що процес перенесення розпочато, можна вставляти картку чи додавати у вигляді eSIM у телефон.
Зручно, що абонент самостійно обирає собі дату та час для переходу до нової мережі, сам визначає, коли припиняє користуватиметься послугами попереднього оператора. Перехід до lifecell з власним номером можливий вже наступного дня після подання заявки в робочі години державної Центральної бази даних.

А про те, як перейти до інших операторів і при цьому зберегти свій номер — читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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