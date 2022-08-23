Як перехід Ethereum на proof-of-stake пов'язане зі зменшенням плати за газ — Finance.ua

Як перехід Ethereum на proof-of-stake пов'язане зі зменшенням плати за газ Вчора 07:31 — Фінтех і Картки

Як перехід Ethereum на proof-of-stake пов'язане зі зменшенням плати за газ

Велике злиття Ethereum (The Merge) — це перехід блокчейну ефіріуму з роботи на алгоритмі PoW (доказ виконаної роботи) до алгоритму PoS (доказ володіння часткою).

Внаслідок цього поточний блокчейн Ethereum працює на алгоритмі proof-of-work (принцип захисту мережевих систем від зловживання, заснований на необхідності виконання на стороні клієнта деякої досить тривалої роботи. — Ред.) об’єднається з блокчейном Beacon Chain (працює на алгоритмі proof-of-stake (спосіб захисту в криптовалютах, заснований на необхідності підтвердження зберігання певної кількості коштів на рахунку. — Ред.), зараз вони працюють паралельно.

Перехід Ethereum на proof-of-stake описують як одне з найбільш важливих оновлень в історії блокчейну, воно наближає крипто проєкт до його довгострокових цілей:

масштабованість;

безпека;

стійкість.

Три позитивні ефекти від «The Merge»

1. Зменшення енергоспоживання.

Очікують, що після переходу на алгоритм PoS енергоспоживання мережі Ethereum знизиться більш ніж на 99%.POW наразі споживає енергію, еквівалентну всієї Фінляндії за рік.

Працюючи на proof-of-work, Ethereum використовував 112 ТВт-год на рік, а після злиття він використовуватиме лише 0,01 ТВт-год на рік. Менше, ніж Netflix, Gaming, Paypal або Youtube окремо.

Завдяки цьому оновленню Ethereum стане не лише на 99% енергоефективнішим, але й економічно безпечнішим з усіх боків.

2. Збільшення кількості вузлів валідації

Перехід на Proof of Stake зробить валідацію набагато доступнішою для ширшого кола людей і організацій.

Завдяки стейкингу більше людей сприятиме безпеці блокчейну, буде більше вузлів, а мережа стане децентралізованою.

Оскільки Ethereum є другим за величиною блокчейном у світі, у його мережі набагато більше трафіку, ніж у наявних мережах PoS.

У той час коли інші блокчейни мають від 100 до 1000 вузлів, Ethereum наразі має понад 400 тис. вузлів валідаторів, і їх кількість зростає. Кожен вузол бере участь у безпеці мережі, тобто 400 тис. різних комп’ютерів цілодобово працюють для перевірки транзакцій. Якщо це не найбільша економічна безпека, то, що тоді?

3. Зменшення плати за газ

Найголовніша зміна Ethereum після злиття полягає в тому, що плата за газ стане значно меншою. Блокчейн оброблятиме в 10 тис. разів більше транзакцій за секунду завдяки таким удосконаленням, як шардинг.

Зокрема, Ethereum збільшить швидкість мережевих транзакцій з ~ t10 транзакцій на секунду (TPS) до колосальних 100 тис. TPS.

І якщо цього буде не достатньо, злиття закладає основу для масштабування мережі до 1 млн TPS протягом наступних кількох років.

Усе це зменшить комісію за газ до центів, що зробить Ethereum більш життєздатним блокчейном для пересічного новачка в криптовалюті.

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